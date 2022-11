‘First Dates’: Un comensal confunde a Carlos Sobera con Carlos Arguiñano

El pasado miércoles 23 de noviembre First Dates regresó a la parrilla televisiva para ofrecer a los espectadores de Cuatro un nuevo programa del show de citas. Un encuentro donde pudimos conocer a solteras como Macarena, quien demostró su poca afinidad con la televisión española y sus presentadores.

La «gitana moderna», como se autodefine ella misma, es una joven de 20 años natural de Jaén. Una comensal que ha acudido al programa de Carlos Sobera, sin saber quien es él, en busca de un chico «gamberro» y con picardía. Pero, antes de pasar a conocer a su cita de la noche, Macarena se encontró con el presentador en la barra del restaurante.

«Oye, ¿tú eres Karlos Arguiñano, o no?», le preguntó la soltera, después de quedarse unos segundos observándolo fijamente. Una pregunta que dejó al presentador de First Dates completamente a cuadros. «No, yo soy Sobera. ¡Qué bueno, Karlos Arguiñano!», le respondió, refiriéndose al icónico cocinero de la Cocina Abierta de Antena 3.

«Me sonaba de algo y digo: ‘¿Este es el que cocina o no es el que cocina?», intentó arreglar la participante. Pero, en uno de los totales volvió a cometer otro pequeño error, una prueba más de que no tenía ni idea de quien era Sobera. «Carlos ‘Saavedra’, el presentador de First Dates, Yo me he quedado así, en plan, la he cagado. Pero bueno…», afirmó.

Pero, la situación no terminó ahí. Macarena le explicó al presentador que se dedica a regentar hoteles en Inglaterra y que pasaba más tiempo fuera que dentro de España. Unas declaraciones que Carlos Sobera aprovechó para lanzarle un pequeño zasca. «Y tú no ves la tele española ni por casualidad», le dijo. «Sí, pero de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ no salgo», le respondió.

Un soltero que da palmas con la barriga y un poco de voguing 👏 Las parejas de #FirstDates23N ya han confirmado sus reservas. ¡Nos vemos en una hora! ❤️ pic.twitter.com/McV1O9qxX8 — First Dates (@firstdates_tv) November 23, 2022

Una respuesta que dejó al presentador perplejo, pues la joven hizo referencia a un programa que desapareció de la parrilla televisiva hace bastante tiempo. «¿De ‘Mujeres y hombres’? ¡Pero si hace dos años que se acabó!», le respondió incrédulo.

Al final, su cita de la noche fue Jorge, con quien no terminó de sentir esa chispa que ella buscaba. Asimismo, y aunque el joven aceptó tener una segunda cita con ella, Macarena le explicó que lo haría pero en calidad de amigos porque prefería a alguien más «malote».