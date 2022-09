‘First Dates’: El “Monstruo Analógico” sorprende con su visita al programa

First Dates ha regresado a la parrilla televisiva de Cuatro. El conocido programa de citas de Carlos Sobera ha vuelto a la pequeña pantalla y lo ha hecho de la mano de su nueva temporada, la cual está dejando claro que no va a deja indiferente a nadie. Y es que, no todos los días se conocen a comensales tan peculiares como el ‘Monstruo Analógico’.

Amante del arte, Ramón, conocido como el ‘Monstruo Analógico de Bilbao’, acudió al programa de citas con el objetivo de encontrar a su media naranja, a una persona que lo quiera de verdad por cómo es. Por ello, decidió presentarse en el restaurante con una máscara, la cual lleva utilizando desde el año 2002.

¿Conseguirá la cita de Ramón, ‘El Monstruo Analógico’, verle sin la máscara? 😱 ¡Esta noche en #FirstDates15S! @cuatro ❤️ pic.twitter.com/kdV0D394Af — First Dates (@firstdates_tv) September 15, 2022

«¡Joder!», exclamó Carlos Sobera al verle. Y es que, el conductor del programa no se esperaba para nada lo que vio. «Un poco impresionado, en shock», le comento respecto a cómo se sentía. Al verlo un poco desconcertado, el comensal se presentó educadamente. «Me llamo Ramón, tengo edad indefinida, soy artista multidisciplinar y vivo en Bilbao. Es una crítica al culto a la belleza y a la juventud eterna», señaló respecto a su apariencia.

Su cita de la noche fue Amparo que, a diferencia de Carlos Sobera, ni se inmutó al ver a su acompañante. Eso sí, no pudo evitar declarar que era un poco raro, pero su amor por el arte le hizo ir cambiando de pensamiento. «¡Tierra, trágame! He sentido al verle», confesó la comensal. De hecho, hasta el propio Matías, el barman del programa, confesó haberse asustado. «Yo me hubiera ido a casa», espetó.

Tras conocerse un poco más en la mesa, Amparo no pudo evitar preguntarle por su cara, pero Ramón la tranquilizó diciéndole que su apariencia real no estaba marcada por ningún tipo de cicatriz o herida. A la comensal le pareció muy interesante la interpretación de la belleza y la simbología de la máscara de su cita, por lo que se atrevió a contarle que ella sí que sufrió un grave accidente que le dejó muchas heridas en la cara.

«Me destrocé la cara por completo tras sufrir un accidente de coche y estrellarnos contra una farola. Yo sí que me destrocé la cara», le confesó Amparo. Al final de la velada, la mujer le pidió a Ramón ver su cara tal cual es, sin máscara. Una petición que el comensal aceptó, pero en privado, y con la que su cita quedó encantada. «Más fresquito, desde luego», comentó frente a las cámaras de First Dates.