Carlos Sobera, en shock ante los inesperados requisitos de un comensal en ‘First Dates’

Carlos Sobera no supo contener sus impulsos ante las cámaras debido a los requisitos que un soltero le demandó para su cita en First Dates. El presentador se quedó perplejo ante lo que el joven pedía para su cita ideal y sobrellevó la situación llevándose las manos a la cara para tapar las risas que se estaba echando.

La velada de este comensal el pasado 11 de julio no había ni siquiera comenzado cuando ya este fue capaz de sorprender al presentador del dating show con las joyas que soltó por su boca.

Miguel, nombre del comensal que protagonizó el programa del lunes, llegó al restaurante con las ideas bien claras, y, presentándose con el sobrenombre de ‘El Divo’, explicó lo que para él era imprescindible para conocer a alguien. “Yo soy una persona muy conocida y necesito alguien que yo lo vea con buenos ojos, que en la familia me digan me gusta para ti», explicó ante las cámaras del programa.

Carlos Sobera alucina con las declaraciones de Miguel ‘El divo’: «Los feos no me caen bien» 😳 #FirstDates11J https://t.co/tzAlP6oFj5 — First Dates (@firstdates_tv) July 12, 2022

El equipo de First Dates le preguntó al joven si había tenido relaciones previamente, a lo que ‘El Divo’ dijo: «Nunca he tenido una relación, todas mías amigas me decían ‘no te eches novio que son todos unos mierdas’. Así que lo que he tenido líos de una noche, de que nos liamos y si te he visto no me acuerdo. Pero un día me desperté y dije, ‘voy a probar cosas buenas’, y por eso estoy aquí».

El comensal se plantó frente a Carlos Sobera, quien se interesó por lo que iba buscando esa noche. «Vengo buscando un chico que sea guapo, por favor, porque los feos no me caen bien, yo me junto con gente guapa. La gente fea te quita mucho caché, entonces el chico tiene que estar a mi altura”, le explicó Miguel al presentador.

Ante la actitud de prepotencia de Miguel, Carlos Sobera no pudo contener la risa y se tapó la boca para no delatarse ante el joven. El presentador no sabía qué responder ante las exigencias que le demandaba el soltero. «Tienen como más glamour si son guapos», siguió afirmando Miguel.

Tras la pregunta del presentador sobre si el olor corporal de su cita es algo clave para él o no, el comensal respondió: «Sí, tiene que oler bien, rastafaris como que no, ni quejicas, ni mentirosos, ni victimistas. Hay que ir con la verdad por delante siempre».

Carlos Sobera le aclaró que sus condiciones son “bastante interesantes”, y le animó diciendo: “Vamos a ver si podemos cumplir con alguna parte de todo esto». Aunque es cierto que Miguel calificó a su cita, Jesús, con el adjetivo de “bonico”, entre ambos comensales la llama del amor no se consiguió encender, y la conexión entre los dos no surgió como para salir del programa queriendo una segunda cita.

Miguel argumentó que «No tendría una cita con él porque creo que nos llevaríamos muchísimo mejor siendo amigos, y físicamente no me ha gustado mucho. No era lo que yo buscaba, aunque la verdad que no es feo, es bonico». Jesús, por su parte, asumió que ‘El Divo’ tampoco era su prototipo, al aseverar que él se suele fijar más en hombres con “rasgos más masculinos”.

Ambos comensales salieron del restaurante de First Dates con la convicción de ser amigos, y, aunque la llama del amor no consiguió prenderse, sin duda alguna tuvieron una velada de lo más divertida ante los ojos de los espectadores del programa.