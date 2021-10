‘First Dates’ volvía a sorprendernos con una nueva entrega el pasado jueves. Entre otras tantas cuestiones, tuvimos la oportunidad de conocer a Mari Carmen. Esta comensal reconocía que acudía al restaurante más famoso de la televisión para tratar de olvidar, de alguna manera, “la mentira que he vivido durante 30 años”.

Es entonces cuando aseguró que “me enteré de que mi marido me era infiel cuando estábamos casados, pero le perdoné. Tras el divorcio, me enteré de muchas más”. Carlos Sobera, por su parte, quiso saber cómo le gustaban los hombres. La barcelonesa, afincada en Huelva, fue honesta: “Que sean honestos, con la verdad por delante. Físicamente me gustan como tú, apañaditos”.

Unas palabras por las que el presentador no pudo evitar sonrojarse, dejando claro que “me gusta esa definición”. La cita escogida por ‘First Dates’ para Mari Carmen fue nada más y nada menos que Manuel. Nada más ver a su pareja para esa noche, el camionero jubilado aseguró que “me han gustado sus ojos y su sonrisa”.

Durante la cena se dieron cuenta de que tenían un punto en común, y es que los dos eran de Cataluña pero estaban viviendo en distintos puntos de Andalucía. A pesar de comenzar con buen pie, parece que no terminaban de ver un futuro como pareja. Mari Carmen reconoció que le encanta salir y Manuel, en cambio, reconocía ser más casero: “Mis tiempos de fiesta ya han pasado”.

Además, el comensal reconoció que llevaba casi seis años sin probar una sola gota de alcohol, por lo que Mari Carmen fue honesta con el equipo del programa. “Estaba un poco incómoda con el vino sin que él quisiera beber… Y a mí me gusta mucho salir”, aseguró. Aunque siguieron sacando temas de conversación durante la cena, parece que eran “el agua y el aceite”, como afirmó la barcelonesa.

A pesar de todo, Manuel dejó claro que no se arrepentía en absoluto de haber acudido al restaurante de ‘First Dates’. Aun así, no quería tener una segunda cita con la barcelonesa. Acto seguido la miró a los ojos y dijo lo siguiente: “Y creo que tú tampoco, ¿no?”. Ella, rápidamente, coincidió con su cita: “Somos la noche y el día”. Aunque no salieron de la mano del programa sí que fueron protagonistas de una cena de lo más agradable.