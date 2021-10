Una noche más, el restaurante de ‘First Dates’ dio la bienvenida a nuevos comensales dispuestos a encontrar el amor. Una velada única donde uno de los grandes protagonistas de la noche fue Gabriel, un malagueño cuya filosofía y actitud no dejaron indiferente a nadie.

«Soy de la filosofía estoica, es decir, que me importa todo un huevo», declaraba el comensal al presentador. Por ello, Carlos Sobera quiso saber algún dato sobre su pasado amoroso. «¿Cuántas parejas tienes en tu currículum?», le preguntó con curiosidad. Y es que, Gabriel es un chico con los objetivos claros, por lo que señaló que es una persona de relaciones estables.

Nos enfadamos con el amor, nos desenfadamos, le abrimos la puerta, lo tiramos por la ventana, le volvemos a perdonar, le hacemos de nuevo la cruz… ¿Quién dijo que el amor no es de lo más entretenido? 😅❤ ¡Abrimos las puertas de #FirstDates6O! 🥰 https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/EVotPy03sa — First Dates (@firstdates_tv) October 6, 2021

«No muchas, no soy un pistolero de muchas muescas, solo dos parejas. Con la primera estuve cuatro años y con la segunda, trece. Siempre he sido de pareja estable», afirmó el comensal. Sin embargo, lo que de verdad dejó a Carlos Sobera sin palabras fue la inesperada propuesta que le hizo el malagueño. «¿Podemos esconder a Matías? Imagínate que vas a un concesionario y ves un Ferrari y luego me ves a mí, a un Seiscientos», sugería entre risas.

Una petición a la que el barman se negó a realizar. Pero, el presentador mirando a cámara dijo: «Esa no es la actitud…». Pero el malagueño insistió: «Matías tiene mucho nivel, eso está claro». Su cita de la noche fue Laura, una joven apasionada de los videojuegos y del boxeo. «He visto a mi cita y se me han ido los nervios», admitió la madrileña al ver a Gabriel.

Durante la velada ambos se fueron conociendo poco a poco, buscando puntos en común. Un encuentro donde todo marchó a las mil maravillas, por lo que en la decisión final Gabriel lo tuvo claro. «Me ha parecido una chica muy simpática y agradable», señaló aceptando tener una segunda cita con ella. La madrileña, por su parte, también quiso volver a quedar: «Me he sentido muy cómoda».