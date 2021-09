Una noche más, Cuatro emitió una nueva entrega de ‘First Dates’. El dating show más famoso de la televisión, sigue arrasando cada noche, cosechando grandes datos de audiencia a diario. Y en esta ocasión, a los espectadores les llamó especialmente la atención una comensal, que reveló sus tres reglas de oro para no enamorarse.

La comensal en cuestión, Micaela, una enfermera de 31 años llegada desde Barcelona, confesó a su llegada al restaurante de ‘First Dates’ que nunca le habían llenado los “líos de una noche”. Una experiencia que quiso compartir con Carlos Sobera y los espectadores del programa.

Micaela reveló además la estrategia que utiliza cuando tiene ese tipo de relaciones. De esta forma, la enfermera explicó sus trucos para ligar y no enamorarse, al estar “cansada de la toxicidad de los hombres”.

Micaela, en el amor: «Tengo tres reglas básicas para no enamorarme» 😉 #FirstDates16S https://t.co/0aAmYRsg9L — First Dates (@firstdates_tv) September 17, 2021

Las malas experiencias en el amor de Micaela, comenzaron después de haber estado casada durante varios años. Desde entonces, se dio cuenta de que no podía ser mujer de una sola noche, porque se podía terminar enamorando y de esta manera, pasarlo mal.

Después de varios romances fallidos, Micaela determinó una estrategia que sigue al pie de la letra, para no enamorarse de ningún hombre. Una estrategia que lleva siguiendo desde hace años, y de la que está muy orgullosa.

«Yo tengo tres reglas básicas para no enamorarme. Una es que no me vuelvo a acostar con ellos, la segunda es no dormir en la casa y la tercera, que no tenga hijos» explicó. Y añadió: «Si rompo una de esas reglas me enamoro», dejando a Carlos Sobera sin palabras con su estrategia.