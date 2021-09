Carlos Sobera es el presentador de ‘First Dates’, un formato que siempre sabe cómo dejarnos sin palabras. Con cada entrega tenemos la oportunidad de conocer a nuevos comensales que llegan al restaurante más famoso de la televisión para tener la oportunidad de conocer a alguien especial.

El pasado martes, antes de recibir a Nacho, Carlos Sobera aseguró que “en este restaurante tenemos las armas del amor, las únicas que pueden combatir la soledad y las ponemos a tu disposición cada noche”. Acto seguido apareció en imagen un joven de Zaragoza que, en su presentación, reconoció que se definía como “una persona inteligente, perspicaz y un poco pícara”.

Es en ese preciso instante cuando Carlos Sobera quiso saber un poco más sobre sus tatuajes, sobre todo el de un gallo y una hiena que tenía en el cuello. Nacho fue contundente: “En los naufragios solo se salvaban los gallos y los cerdos, y elegí el primero que queda mejor”. Además, añadió: “Las hienas son un animal que me gusta”. El presentador fue más allá: “¿Tienes alguna característica física o mental que te diferencie del resto de las personas?”. ¡Dio en la tecla!

Nacho no tardó en responder: “Tengo la lengua bífida y sé dar palmadas con ella”. Carlos Sobera no se esperaba recibir esa contestación, ya que se quedó completamente en shock. Por ese mismo motivo, el zaragozano quiso explicarse: “A determinadas personas les puede crear un rechazo o asco porque es impactante cuando lo ves, pero a otras les da mucho morbo”.

Gema, su cita, no tardó en llegar. La joven se definía de esta manera: “Soy muy pizpireta y se me va la fuerza por la boca. También reivindicativa y un poco hater”. Cuando vio a Nacho, reconoció que la impresión que ha tenido “es que mi madre me mataría si le viera los tatuajes en el cuello”. La primera toma de contacto la tuvieron en la barra y, acto seguido, decidieron empezar a cenar. Es entonces cuando, de un momento a otro, terminaron hablando de sexo.

“Me gustaría hacerlo todos los días, si se puede, porque soy activa pero selectiva”, aseguró Gema mientras que él dejaba claro que “el tema de los besos me excita mucho”. En cuanto la joven supo de la lengua bífida de su cita, fue contundente: “Ni me pone ni me deja de poner, me provoca curiosidad y a lo mejor en la práctica me llega a gustar”. En la decisión final, ambos quisieron tener una segunda cita: “Creo que nos podemos llevar muy bien”, reconoció la cántabra.