Una noche más, el restaurante de ‘First Dates’ abrió sus puertas para dar la bienvenida a nuevos comensales dispuestos a encontrar a su media naranja. Una velada donde los protagonistas de la noche fueron Lola y Miguel, quienes tuvieron una cita donde abundó la magia, pero sin un final feliz.

El hombre confesó que era mago por lo que, al inicio de la cena, realizó algunos trucos de magia con el objetivo de sorprender a Lola y romper el hielo. Sin embargo, a la comensal no le estaba haciendo nada de gracia la actitud de Miguel, ya que, ni siquiera se molestaba en conocerla. A pesar de la actitud reacia de su cita, Miguel siguió con su plan y continuó realizando nuevos trucos que seguían sin gustarle a su compañera de mesa.

Sale corriendo de su cita en ‘First Dates’: “Si haces el truco de magia, me voy” #FirstDates20S 😱 https://t.co/LM9g680tZo — First Dates (@firstdates_tv) September 21, 2021

Cansada de la situación, Lola fue tajante: «Como hagas un truco de magia más me voy». Una advertencia a la que el comensal hizo oídos sordos, por lo que lo intentó una vez más. La tensión entre ambos era bastante palpable en el ambiente, tanto que una de las camareras se acercó a preguntarle al hombre si no prefería conocer a Lola, la cual calificó el momento de «teatrillo» y destacó que «yo no vengo a ver un espectáculo, sino a conocer a una persona».

Unas declaraciones que no causaron ningún tipo de cambio en la actitud de Miguel, es más, aprovechó la situación para preguntarle a los presentes en el restaurante si querían ver un truco de magia. Completamente indignada, Lola sorprendió a todos al abandonar el plató del programa, dejando al resto de comensales anonadados. Tristemente, podría decirse que en esta ocasión el amor no triunfó en ‘First Dates’.