‘First Dates’: Carlos, sorprendido por esta inesperada pregunta de su pareja

Las primeras citas no son las situaciones ideales para atreverse a hacer preguntas arriesgadas, pero una de las comensales de First Dates no se ha cortado ni un pelo a la hora de conocer más a su cita.

La primera en llegar al programa fue Nadia, una psicóloga que decidió hacer esta carrera porque es muy extrovertida y le gusta relacionarse con la gente, pero sobre todo escuchar. Su entorno cree que es “una rompecorazones” debido a que liga mucho y ella no suele corresponder. Su tipo son los chicos rubios. Actualmente está estudiando un máster de criminología para especializarse en esta rama y porque le gusta analizar mentes. Sin embargo, ha confesado que ella misma tiene un TOC: “No puedo ver los zapatos volcados”.

Su cita ha sido Carlos, un chico que también se define como extrovertido y al que le gusta la aventura: “Cuanta más adrenalina mejor, hay que vivir la vida”. Al ver a la chica que le estaba esperando ha exclamado un “encantadísimo”, gustándole a primera vista. A ella el soltero le ha parecido muy guapo y ha visto un punto a favor en que también fuera de Granada.

Carlos, ante una pregunta incomoda de su cita en #FirstDates28M: “Lo ha dicho con mucha gracia”https://t.co/RzkirH35JZ — First Dates (@firstdates_tv) March 28, 2023

Cuando se han sentado en la mesa la comensal se ha fijado en que su cita tenía algo en el labio. Él ha explicado que podría ser que los tuviera cortados por el frío de la sierra y le ha pedido un bálsamo labial. Nadia solo había llevado pintalabios y el granadino se ha mostrado muy bromista afirmando que “ese color justo no me sienta bien”. También ha confesado que le gustaba disfrazarse de mujer en plan totalmente serio y la soltera ha querido saber si eso se debía a que era bisexual. “No, soy hetero al cien por cien, pero es una pregunta normal”, ha respondido él con total naturalidad.

Más tarde, ha sonado la música en First Dates y juntos han bailado nada más y nada menos que la famosa sesión de Shakira con Bizarrap. Al estar de pie la psicóloga ha apreciado mejor la estatura de Carlos y le ha preguntado que cuánto medía. El soltero no se ha ofendido para nada y ha decidido tomárselo con humor: “Lo ha dicho con mucha gracia”. Después han sufrido un pequeño percance cuando la chica ha querido saber si recordaba su nombre y el soltero ha resultado que no lo hacía. Finalmente ha conseguido hacer memoria y lo ha recordado pudiendo continuar la cita.

Ambos han terminado la velada en el fotomatón y allí han terminado de conectar un poco más si cabe. Los dos tenían muy claro que querían segunda cita porque sí que había surgido chispa entre ellos. Además, les ha quedado una cuenta pendiente y es que Carlos tiene que invitar a cenar a Nadia otro día. El soltero tuvo un pequeño despiste y se dejó la cartera en el abrigo al llegar, por lo que le ha tocado pagar a ella íntegramente esta cena.