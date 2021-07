First Dates volvió a abrir su puertas una noche más para dar la bienvenida a nuevos comensales cuyo objetivo es encontrar a su media naranja. Por allí pasan personas de todo tipo, algunas de ellas con profesiones muy dispares, como fue el caso de Julián, un barcelonés de 47 años que dejó en shock a Carlos Sobera cuando le confesó a qué se dedicaba.

«Soy sanitario y trabajo en una funeraria, levantamiento de cadáveres», explicaba el comensal. «Aquí busco a una mujer cariñosa con la que poder ir por la mañana a un entierro y por la tarde, a una boda. Que podamos estar en todo momento en todo lugar», confesaba Julián. Asimismo, también añadió que había tenido muchísimas relaciones sentimentales a lo largo de su vida, pero solo tres duraderas. «Tengo siete hijos con cuarto mujeres diferentes», señalaba.

Su cita de la noche fue Yolanda, una estilista de peluquería de 42 años que a priori no tuvo una muy buena impresión de él. Y es que, nada más verle por primera vez en la barra del restaurante, la opinión de la comensal fue visible en su expresión facial. «Es que, honestamente, lo he visto mayor», explicaba posteriormente. Desafortunadamente la situación no mejoró durante la velada y la chispa entre ellos no surgió, al menos de forma mutua.

«No me he enterado de nada de lo que hemos hablado porque estaba pensando en mis cosas», comentaba Yolanda haciendo referencia a lo que le dijo Julia durante la cena. En la decisión final Julián mostró su interés por querer conocer un poco más a su cita, por lo que admitió que le gustaría volver a tener otro encuentro con ella fuera. Sin embargo, Yolanda no opinaba lo mismo: «Creo que no somos muy compatibles». Palabras con las ambos comensales dieron por concluido su paso por el restaurante de ‘First Dates’.