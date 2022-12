Andrea, contundente en ‘First Dates’: “Jamás me enamoraría de un feo”

El pasado lunes 19 de diciembre First Dates regresó a Cuatro para ofrecer a sus espectadores un nuevo programa del popular show de citas. Un encuentro donde tuvimos la oportunidad de conocer a comensales como Andrea, una mujer con las ideas muy claras sobre lo que busca y lo que no de un hombre.

«Jamás me enamoraría de un feo porque soy una persona a la que le gusta cuidarse, hacer planes en pareja… y no es por lo que piensen lo demás, sino por cómo me sentiría yo a su lado», comentó la vizcaína en su presentación. Unas palabras que reiteró cuando conoció a Carlos Sobera en la barra del restaurante.

Abrimos las puertas del restaurante del amor ❤ ¿Habrá algún flechazo esta noche? Quédate con nosotros y sigue #FirstDates19D en directo en @cuatro ➡https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/FyADUTQTNg — First Dates (@firstdates_tv) December 19, 2022

«Tengo mucho amor propio, tengo la autoestima alta, y necesito un chico que esté a mi altura. Soy maquilladora y camarera, y busco a una persona que entienda que mi locura por el trabajo es porque, en un futuro, quiero vivir como una reina», explicó. Al respecto, el presentador le preguntó qué es lo que le pedía a su futura pareja, una cuestión que Andrea resolvió sin problemas.

«Que sea un chico guapo, no puedo estar con un feo, por favor. Los feos, para las feas», afirmó. «Quiero uno que se cuide, que se entrene de arriba a abajo», añadió. Su cita de la noche fue Rubén, un entrenador coruñés. «Me veo muy bien físicamente, pero tengo ambiciones y creo que me puedo superar, ir a más», declaró el joven.

Al ver a la vizcaína, Rubén no pudo evitar señalar que «es un pivonazo de mujer». Sin embargo, ella no opinó lo mismo de él. «Me considero superior y no encajamos bien», confesó señalando que le parecía un chico más del montón. Una primera toma de contacto que sentenció por completo la cita pues, durante la velada no lograron encajar, sobre todo por las reticencias de ella.

«Rubén es un cuadro. Interiormente, me ha encantado, pero físicamente no me ha atraído absolutamente nada», afirmó la joven. Por ello, a nadie le sorprendió que en la decisión final de First Dates Andrea rechazase tener una segunda cita con Rubén. «Físicamente no es lo que busco», explicó. Eso sí, a quien si dejó sin palabras fue al entrenador ya que él, segundos antes, había aceptado tener una segunda cita con ella.