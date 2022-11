‘Fiesta’: tenso enfrentamiento entre un redactor y Joaquín ‘El Prestamista’

Hace dos fines de semana, Fiesta mostró unas imágenes de Joaquín ‘El Prestamista’ abrazando a una mujer morena que no era su esposa. Loli Navarro, su verdadera pareja, se encontraba en ese momento ingresada en la UCI de Turquía recuperándose de una operación estética y las imágenes se producían en Sevilla.

El pasado domingo el de los Gipsy kings volvía al programa para defenderse de las acusaciones. Ahora afirma que la mujer a la que estaba abrazando es una amiga del matrimonio y que no se trata de una infidelidad. Al principio ‘El Prestamista’ negaba ser él el de las imágenes. Así explicaba él mismo quién es esta mujer: “Esa mujer que aparece en las imágenes conmigo es Rosario Mora, la mujer de Mariano, que es como mi hermano, y ella también es como mi hermana, ha salido conmigo en los Gipsy kings”.

Al comienzo de la entrevista se produjo un enfrentamiento entre el patriarca del clan Fernández-Navarro y Leiras, uno de los redactores encargados de la investigación. El redactor tachó de montaje las imágenes de la infidelidad de Joaquín. El equipo de Fiesta había tratado de hacer llegar estas fotografías a Loli y cuando lo hicieron el matrimonio intentó cobrar por la reacción de ella a las instantáneas.

El programa entonces se dispuso a emitir toda esta conversación que ‘El Prestamista’ ignoraba que se hubiera grabado. Él mismo aparecía pidiendo a Arabella Otero, reportera del programa, que se pusiera en contacto con su jefe: “Yo no soy ningún principiante en esto, si queréis grabar cómo Loli ve las imágenes y me echa de casa lo pagáis, ya que me van a poner las maletas en la puerta por lo menos lo cobro”.

Loli Navarro sorprendía también por su frialdad al intentar aprovecharse de la situación. “De eso nada, si aquí alguien cobra ese dinero soy yo, que para eso me llevo yo el mal trago de ver las imágenes delante de toda España”, afirmaba la matriarca. Ajeno a los intereses y sentimientos de su mujer, Joaquín volvía a intervenir: “Soy yo el que aparece en las imágenes, así que el dinero es para mí”. Por lo tanto, Leiras y el equipo de investigación de Fiesta sospechan que la supuesta infidelidad habría sido un montaje para ganar dinero.