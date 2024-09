‘Los Feos’: ¿habrá segunda película en Netflix?

El mes de septiembre ha llegado repleto de estrenos audiovisuales, de eso no cabe duda. En la plataforma de Netflix, los suscriptores han tenido la oportunidad de ser testigos del lanzamiento de proyectos como la tercera temporada de Soy Georgina, la cuarta temporada de Emily in París y una nueva adaptación literaria que promete no decepcionar a nadie. Presentada bajo el título de Los Feos, la ficción está basada en la exitosa saga literaria de Scott Westerfeld, la cual cuenta la historia de un futuro distópico en el que la sociedad impone una cirugía estética obligatoria al cumplir los 16 años. Sin embargo, este procedimiento estético no ha sido creado solo para erradicar las inseguridades físicas del individuo.

La protagonista, Tally Youngblood, descubrirá que también es un medio de control social para mantener el orden y la conformidad. De esta manera, y aunque siempre soñó con su versión perfecta, la joven comenzará a cuestionarse todo lo que le han enseñado a lo largo de su vida. Una situación que crece, aún más, al conocer la filosofía de los rebeldes. Pues, este último grupo ha decidido oponerse al régimen y apuestan por mantenerse «feos» y vivir al margen de la sociedad. Una historia absolutamente atrapante que, a pocos días de su estreno, ya la han posicionado como el largometraje más visto de la plataforma de la N roja.

En pleno boom de las adaptaciones literarias, Los Feos podría considerarse como una de las apuestas más interesantes de Netflix. Además, la conocida actriz Joey King ha sido la encargada de ponerse bajo la piel del personaje de Tally Youngblood. Todo ello sumado a su labor, también, como productora del formato.

Pero, tras haber visualizado el largometraje, todo el mundo se está haciendo la misma pregunta. ¿Habrá una segunda película de Los Feos? Una cuestión bastante importante, pues el final que ha plasmado la trama es inconcluso y ha dejado numerosos frentes abiertos. ¡ALERTA SPOILERS!

¿Habrá una segunda película de Los Feos?

En los minutos finales, el espectador puede ver como Maddy encuentra una muestra del nanosintético necesario para desarrollar una cura que revertirá las lesiones cerebrales inducidas por la cirugía. Pero, se encuentran con Peris, el que fue el mejor amigo de Tally. Ante ello, David y Peris tienen un fuerte enfrentamiento y todo culmina con este último cayendo del techo al mar.

Una situación que deja en una incógnita el destino del personaje. ¿Estará vivo o muerto? Asimismo, la protagonista decide por sí misma ser el primer sujeto de prueba de la cura. Pero, para ello ha tenido que someterse a la cirugía de la organización. Tally Youngblood ha cambiado y parece que también lo ha hecho a nivel personal. Por ello, se pone en duda si aceptará continuar con su promesa de ser la primera en tomar la cura.

El final de la primera película de Los Feos deja la puerta abierta a una posible secuela del largometraje. Pero, de momento, no se ha confirmado que el equipo de la N roja haya dado luz verde a la continuación de la historia. Para poder ver la continuación de la trama habrá que valorar las visualizaciones obtenidas durante los próximos días.

Eso sí, posicionándose como la película más vista del momento podría decirse que no va nada mal. Además, el escritor ha lanzado un total de 4 libros al mercado. Por lo tanto, y en el caso de que todo vaya favorablemente, podríamos estar siendo testigos al nacimiento de una saga del estilo de Divergente o Los Juegos del Hambre, que tantas alegrías dieron a sus creadores.