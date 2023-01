Netflix cancela por sorpresa esta serie a pesar del éxito cosechado

Netflix, lo ha vuelto a hacer. El 2023 no ha hecho sino dar sus primeros pasos y el gigante del streaming ya ha comunicado que una de sus ficciones más vistas del pasado año no contará con una nueva entrega en su catálogo. Y es que, tras poner final a producciones como Destino: la saga Winx, Resident Evil o Anne with an E, ahora se ha sumado una nueva serie a la lista.

Esta ficción en cuestión no es otra que 1899, creada por Baran bo Odar y Jantje Friese. Una producción que contó con su esencia española al tener en su reparto al actor Miguel Bernardeau y que concluyó su octavo episodio dejando la mayoría de sus misterios sin resolver.

A pesar de la buena publicidad que recibió por sus críticas, 1899 no verá continuidad para las tres temporadas que había planificadas. El motivo de la cancelación de la producción se desconoce, pero cabe señalar que se ha publicado que el mayor conflicto que ha tenido la serie original de Netflix ha sido por presunto plagio.

Uno de los cocreadores, Baran bo Odar, ha acudido a sus redes sociales para comunicar la triste e inesperada noticia. «Con gran pesar tenemos que deciros que 1899 no será renovada. Nos hubiera encantado finalizar este viaje increíble con una segunda y una tercera temporada, como ya hicimos con Dark. Pero, a veces, las cosas no salen como las tienes planeadas. Así es la vida», comenzó escribiendo.

«Sabemos que esto será una decepción para millones de fans en el mundo, pero queremos agradeceros de corazón que hayáis sido parte de esta maravillosa aventura. Os queremos. Nunca lo olvidéis», concluyó. Una nueva cancelación por parte de la plataforma que ha vuelto a causar revuelo entre los suscriptores, quienes se vuelven a replantear la misma cuestión. ¿Es rentable ver ficciones en una plataforma que termina cancelando sus producciones?