‘Escándalo relato de una obsesión’, avance del capítulo de hoy: Mauro descubre el secreto de Inés y Hugo

Escándalo relato de una obsesión se está convirtiendo en una de las series de Mediaset que más está dando de qué hablar. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que cada vez son más los que no se pierden un solo capítulo, cada miércoles, en Telecinco. ¡Es sencillamente espectacular!

El pasado miércoles 8 de febrero pudimos disfrutar de una nueva entrega de Escándalo relato de una obsesión. De esta manera tan concreta, fuimos testigos de cómo Hugo y Ainara, la hija de Inés, están cada vez más unidos. Los dos deciden verse en la playa con amigos, y a él se le hace tarde. Por lo tanto, deja a Inés plantada.

Esto provoca que la mujer estalle contra Hugo. Éste se muestra cansado por las constantes presiones a las que está sometido. Tanto es así que no duda en marcharse, algo que provoca que Inés acabe destrozada. Y más aún después de que el médico le haya comunicado que su madre se encuentra en estado terminal.

HOY, capítulo 5 de ‘Escándalo, relato de una obsesión’. A las 22:00h, en Telecinco pic.twitter.com/PhtaoudbBh — Mediaset España (@mediasetcom) February 8, 2023

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de Escándalo relato de una obsesión que se emitirá esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Telecinco. Así pues, seremos testigos de cómo Mauro descubrirá el vídeo que deja en evidencia la relación que Inés mantiene con su hermano.

No tardará en atar cabos, llegando a la conclusión de que la madre de Ainara es la culpable de todos y cada uno de los acontecimientos que están provocando el caos en su familia. Ciego por la ira, Mauro acudirá a su encuentro con Inés y se enfrentará a ella como nunca antes lo había hecho. Inesperadamente, aparecerá su hermano.

Por lo tanto, no tardará en intervenir, propiciando que tenga lugar un inesperado suceso. Con posterioridad, y al ser consciente de los complicados momentos que está atravesando Hugo, tratará por todos los medios de localizarlo. Pero sin éxito. Al final, acudirá a la playa en la que él está más tranquilo, y le verá completamente destrozado. No tardarán en fundirse en un precioso abrazo, que provocará que los dos se unan aún más si cabe. No te pierdas la nueva entrega de Escándalo relato de una obsesión esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Telecinco.