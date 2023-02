Escándalo relato de una obsesión se ha convertido en una de las ficciones de Telecinco que más está dando de qué hablar. Y siendo honestos, no es para menos. Se trata de una historia realmente sorprendente que, con cada entrega cada miércoles, logra sorprendernos aún más si es posible.

En los últimos capítulos, hemos visto cómo Hugo se siente cada vez más presionado. Al fin y al cabo, se le han juntado muchos factores: la muerte de su padre, la revelación pública de la infidelidad hacia su hermano y lo insistente que es Inés. De ahí que Hugo termine encontrando en Ainara una nueva razón para sonreír.

En la nueva entrega de Escándalo relato de una obsesión que veremos este miércoles 8 de febrero, a partir de las 22:00 horas en Telecinco, seremos testigos de cómo Hugo y Ainara comienzan a unirse aún más. Los dos son conscientes de que están empezando a sentir muchas cosas por el otro.

#Escándalo adelanta esta semana su hora de emisión ⏰ «Tenemos que hablar, es sobre Inés», el miércoles a las 22:00h en Telecinco tenemos una cita con #Escándalo: relato de una obsesión 👏 https://t.co/iFZemVzBvz — Telecinco (@telecincoes) February 6, 2023

Los dos deciden quedar en la playa con varios amigos. A Hugo se le hace tarde, por lo que termina dejando a Inés plantada. Esto provoca que la madre de Ainara estalle en su contra, una vez más. El joven estalla ante las constantes presiones, por lo que se marcha. Esto provoca que Inés se quede destrozada.

Todo ello mientras el médico le comunica que su madre se encuentra en estado terminal y lo mejor sería que muriese en paz. A pesar del consejo, Inés se niega en rotundo. Mauro se enfrenta a la opinión pública, después de que se publicasen una serie de fotografías de su mujer junto a su amante.

Un escándalo que no solamente ha puesto fin a su matrimonio, sino también a su carrera como político. Esto provoca que no ponga rumbo a Bruselas, que es exactamente lo que Inés quería. Lo que ésta no espera es que Mauro vaya a descubrir un dato que podría echar a perder todos sus planes. No te pierdas la nueva entrega de Escándalo relato de una obsesión esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Telecinco.