Eros y Bayán viven su hoguera final en ‘La isla de las tentaciones’: ¿qué decisiones han tomado?

Toda historia que se precie tiene que tener su final, y en La isla de las tentaciones no iba a ser menos. El popular reality de Mediaset España se encuentra en la recta final de su andadura, por lo que las emociones están a flor de piel entre sus participantes. Una etapa de la aventura donde, la pasada noche del 3 de marzo, los espectadores fueron testigos de la hoguera final entre Eros y Bayán. Un encuentro donde la pareja se volvió a ver las caras tras todo lo vivido en República Dominicana, que no ha sido poco. Y es que, no faltaron las imágenes, los reproches y las lágrimas.

Recordemos que Bayán ha cruzado los límites con Torres, el tentador con el que asegurado haber desarrollado una «conexión» durante su estancia en la isla. De hecho, la joven no tuvo reparos dar rienda suelta a la pasión con el bombero en la intimidad de su habitación. Por su parte, Eros, al principio, se dejó llevar por la atracción que sentía por Erika. Sin embargo, la tentadora acabó en brazos de su compañero, Álvaro. Ante ello, el novio de Bayán tuvo que intentar encontrar otra tentadora con la que tener una conexión. Fue entonces cuando Claudia, otra tentadora, le hizo cruzar los límites.

Ante esta pequeña premisa, no es de extrañar que las emociones entre los candidatos fueran de máxima tensión. Y es que, nada más verse, comenzaron los ataques y los reproches. «No sé como no se te cae la cara de vergüenza», le dijo Eros a Bayán al llegar a la ceremonia. Tras ello, Sandra Barneda, como moderadora del encuentro, les explicó que debían ver una serie de imágenes que les ayudaría a cerrar este ciclo.

Las imágenes de lo vivido en República Dominicana hablaron por sí solas. Y es que, la relación de cuatro años que habían tenido estaba más que muerta. Por ello, tras numerosas críticas y recriminaciones, la presentadora del formato les hizo la pregunta final. «Por los cuatro años que lleváis juntos, necesito que dejéis de lado los reproches y, ahora sí, habléis desde el corazón. Ha llegado el momento de responder a la gran pregunta», dijo la comunicadora.

Ambos participantes no pudieron evitar derrumbarse al oír a Barneda, pues sabían perfectamente lo que esto significaba. Pero, lejos de echarse atrás, Bayán fue la primera en dictaminar sentencia. «Me he dado cuenta de que siempre tengo que ponerme a mí misma ante todo. Esta experiencia no ha sido tan dura para mí porque he tenido un gran apoyo que siempre me ha dado más vida. Yo me quiero ir de aquí con Torres», dijo.

Bayán se va con Torres, pero Eros opta por irse solo

Completamente estupefacto, Eros se mostró muy molesto con su ahora ex novia por su decisión. «Madre mía, flipante, lo último que me esperaba», comentó. Por su parte, y a diferencia de la joven, el chico optó por posponer el amor para más adelante. «Me quiero ir solo, Sandra. Me tengo que encontrar a mí mismo, recomponerme, estar bien conmigo mismo y así poder estar bien con otra persona. Si no estoy bien yo, no podré estar bien con nadie», le explicó a Sandra Barneda.

«Estoy convencida de que, aunque doloroso, todo es para bien», le animó la presentadora. De esta manera, la ex pareja puso punto final a su relación sentimental. Eso sí, antes de irse, decidieron dedicarse unas palabras. «Siempre te voy a querer, nunca te voy a olvidar», sollozaba Eros. «Gracias por todo lo bueno, algún día me quedaré con eso. Cuídate mucho», le respondió ella antes de irse.