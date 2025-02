La pasada noche del 19 de febrero, los espectadores de La isla de las tentaciones fueron testigos de un nuevo programa del popular reality. De esta manera, el público vio un momento clave en el formato. Pues, como ha sucedido en anteriores ediciones, los protagonistas han tenido la oportunidad de leer una carta que les escribió su pareja al inicio de la aventura. Una carta que llega después de semanas de traiciones, infidelidades y momentos de tensión. Por ello, y debido a la gran repercusión que ha tenido durante las últimas semanas, todos los ojos han estado pendientes de Montoya.

El andaluz se ha convertido en el protagonista indiscutible de esta última edición de La isla de las tentaciones. Pues, como se ha podido ver, sus reacciones han cruzado fronteras y han conquistado a la audiencia internacional, convirtiéndolo en un fenómeno viral. Ahora, no iba a ser menos. Pues, el participante iba a leer la carta de Anita, quien le ha sido infiel con Manuel. Un momento donde las emociones no han faltado y donde Montoya no ha podido evitar mostrarse desconsolado por todo lo que han perdido tras su llegada a República Dominicana.

«Sabes que los dos nos conocimos en un momento clave de la vida, que ninguno quería nada con nadie, y apareciste de la nada. Me has dejado marcada de por vida… Serás mi mayor amor de la vida. No te quiero perder bajo ningún concepto…», leyó el andaluz. Una lectura donde Montoya no pudo evitar llorar al leer las palabras de la que creyó que era la mujer de su vida.

«Aquí está mi relación, esto era mi relación a un segundo de empezar La isla de las tentaciones», le comentó. Pero, lejos de dejarlo ahí, Montoya manifestó sus sentimientos y emociones con una frase que poco ha tardado en viralizarse en las redes sociales. «Yo no voy a romper la carta, simplemente se está rompiendo sola con mi dolor», afirmó desconsolado.

El dramatismo empleado en el momento ha sido muy comentado por los seguidores del programa. Además, a esta situación hay que sumar que, a pesar de haber dicho que no rompería la carta, segundos después procedió a lanzarla a la piscina. «Esto llega muy tarde», sentenció.

La reacción de Anita a la carta de Montoya

Por su parte, Anita también tuvo que leer la carta que Montoya le había escrito antes de comenzar el reality. Unas palabras donde el andaluz le dejó saber en cada línea lo mucho que la amaba, algo que la rompió por completo.

«Mi Ana, mi Anita, aquí no se escriben mis letras, se escribe mi corazón, esa cosa que me robaste con tu forma de ser… Piensa que hoy, mañana y siempre quiero estar contigo y que el amor que me has transmitido lo quiero sentir toda la vida», leyó. Ante ello, la participante no pudo evitar acordarse de sus primeros días de relación. «Tendrías que haber sido así desde el primer día, no ahora, ni el otro día. No sé qué hemos hecho», señaló arrepentida.