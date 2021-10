El pasado jueves 14 de octubre tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva gala de ‘Secret Story’ presentada por nada más y nada menos que Jorge Javier Vázquez. Un programa lleno de momentos que serán difíciles de olvidar. Uno de ellos tiene como protagonista a Emmy Russ, que resultó ser la expulsada tras un duelo con Canales Rivera.

Desde hace unos días, la alemana estaba pasando por unos días realmente complicados. Tanto es así que en diversas ocasiones dejó claro, tanto a sus compañeros como a la producción, que deseaba marcharse. Después de conocer el veredicto de la audiencia, Emmy Russ tuvo la oportunidad de despedirse, en el Cubo, del que ha sido su gran apoyo en el concurso: Luis Rollán.

De esta manera tan concreta, la joven rompió las normas del concurso. ¿De qué manera? Confesando al que fuera su compañero de reality ese secreto con el que concursaba. Pero, ¿por qué ha hecho eso? Emmy reconocía que no quería que Luis Rollán se enterara de su historia de una manera tan frívola y con tan solo un vídeo de unos pocos segundos.

Emmy: «Mi secreto es que viví en un centro de menores porque mi madre me abandonó» #SecretGala5 pic.twitter.com/WppSvdl2Ek — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 14, 2021

La alemana se sinceró: “Mi secreto es que mi madre me abandonó y viví en un centro de menores”. Además, añadió: “Por eso me estaba agobiando aquí. Tengo traumas, por ejemplo, con fregar el suelo”. Una vez en el plató de ‘Secret Story’, Jorge Javier Vázquez no dudó un solo segundo en preguntarle al respecto.

La ex concursante desveló que, con tan solo 17 años y cuando estaba viviendo en Alicante con su madre, su vida cambió para siempre. ¿La razón? Su madre le dio una lección durísima al marcharse de casa, sin previo aviso y llevándose todas y cada una de sus cosas. Así pues, la dejó completamente abandonada. Es más, supo que se iría para siempre por la última ubicación que tenía de ella, que era el aeropuerto.

Emmy Russ trató de pedir ayuda a la policía, que terminaron por ingresarla en un centro de menores: “Entendí que esa sería mi casa por un buen tiempo”. Aprovechando la ocasión, la joven desveló que “en ese centro de menores pegaban a los niños casi sin motivo. Si decías algo que no gustaba te trataban muy mal”. Así pues, quiso “dar un toque de atención a las personas responsables para que revisen estos sitios”. Afortunadamente esta complicada situación quedó en el pasado.