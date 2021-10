Una semana más, ‘Secret Story’ volvió a reinar la noche del jueves con una gala que no dejó indiferente a nadie. Tras acabar la anterior semana con nada más y nada menos que seis nominados en la palestra, el concurso de Telecinco llegó la pasada noche con dos candidatos a ser expulsados, Emmy Russ y Antonio Canales.

Un cara a cara donde al final la expulsada de la noche fue Emmy Russ o también conocida como «la reina de los realities», según comentó en su presentación. Sin embargo, Emmy no estaba pasando por su mejor momento, ya que fueron varias las veces en las que manifestó su deseo de abandonar «la casa de los secretos».

¡Emmy ha sido la expulsada de esta noche! ¿Cómo estáis con esta noticia? 🔁 Ultra tristes

❤️ Me ha dado igual#SecretGala5 pic.twitter.com/SHBYIHbi0F — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 14, 2021

Una situación que no ha sentado nada bien al equipo de ‘Secret Story’, al grado que incluso el propio Jorge Javier Vázquez se enfadó con ella en pleno directo. Todo ello debido también a que la concursante había cometido varias faltas de respeto a la organización. A pesar de todo, Russ confesó que le daba tristeza despedirse de Guadalix de la Sierra y que echaría mucho de menos a Luis Rollán e Isabel Rábago.

Antes de volver al plató, la joven tuvo la oportunidad de despedirse de Rollán y ambos protagonizaron una tierna escena. Sin nadie verlo venir, en dicho momento Emmy se saltó las reglas y confesó su secreto a Luis, declarando que fue internada en un centro de menores porque su madre la abandonó.

«Por eso no aguantaba más, estar encerrada me recordaba a cuando estuve allí y, por ejemplo, cuando tenía que fregar el suelo, me sentía fatal, pues es lo primero que teníamos que hacer allí cada día. Pero lo contaré en plató», concluyó Russ antes de marcharse. Momento en el que dio por concluido su paso por el programa.