El pasado martes, Telecinco emitió una nueva entrega de ‘Secret Story: cuenta atrás’. En este programa, presentado por Carlos Sobera, Emmy Russ se enfrentó a la conocida como “línea secreta de la vida”. Bien es cierto que la joven decidió omitir un episodio muy duro que tiene una estrecha relación con su madre, pero que tiene que ver con su secreto en el reality.

La alemana comenzó recordando ciertos momentos de su infancia. Entre otras cuestiones desveló que nunca se le dio bien estudiar, por lo que trató de buscar otras alternativas. Una de ellas tiene una estrecha relación con la creación de contenidos en redes sociales para convertirse en una persona famosa.

Un hecho por el que sufrió cierto rechazo por parte de sus compañeros: “Esto me ayudó a ser fuerte. Es muy difícil hacerme daño”, reconoció Emmy Russ. Lo más complicado no fue esa situación, sino que su padre maltrataba tanto a su madre como a ella hasta que, cuando la joven tenía 15 años, decidieron separarse.

Emmy, sobre su madre: «Hasta el día de hoy tengo que decir que es una cicatriz para siempre. Me hizo mucho daño, me hizo algo que me va a afectar toda mi vida» #SecretCuentaAtrás3 pic.twitter.com/680AFrTXul — Secret Story España (@SecretStory_es) September 28, 2021

“Mi padre tenía un carácter difícil y violento”, aseguró la concursante de ‘Secret Story’. “La familia se destrozó y me quedé sin padre, porque él no quiso saber nada de nosotros. Nunca nos quiso y algo ha ido siempre mal, porque nunca le llamé papá sino que le llamaba diciendo su nombre propio”, añadió.

Emmy reconoció que “con la separación comenzó un juicio por mi custodia, y mi padre no me quería. Solo quería que mi madre le pagara dinero porque ganaba más que él”. Tras esta etapa no supo nada más que su padre, aunque ella trató de ponerse en contacto con él en diversas ocasiones. Él le dejó claro que estaba “muerta”. Es entonces cuando Emmy y su madre se mudaron a Alicante para comenzar una nueva vida.

La joven reconoce que esta ausencia de padre ha marcado su personalidad en muchísimos aspectos. Así pues recordó un noviazgo en el que ella tenía tan solo 18 años y su pareja 37 años. Una relación de lo más tóxica, como ella misma afirmó, ya que él llegó a las manos en varias ocasiones. ¡Y no solo eso! Sino que amenazó con matar a toda su familia cada vez que ella dejaba clara su intención de romper la relación. A pesar de su tormentoso pasado, la joven reconoce que está viviendo su mejor etapa: “Me va mejor que nunca. Decido lo que hago. Estoy contenta con mi madre, con mi trabajo y con cómo vivo”.