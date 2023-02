Emma García, en shock tras conocer el tatuaje de Jota Peleteiro por Jessica Bueno

Emma García y el resto de colaboradores han hablado de la relación de Jota Peleteiro y Jessica Bueno tras su ruptura. La presentadora se ha mostrado horrorizada al conocer uno de los tatuajes que tiene el exfutbolista sobre su ahora exmujer.

Él mismo confirmó el fin de la relación la semana pasada en Fiesta y esto fue lo que dijo sobre el motivo de la misma: “Ella y yo sabemos realmente lo que ha ocurrido y no tiene nada que ver con una infidelidad. Lo más importante son mis hijos, siempre voy a querer a Jessica… Me encargo de todo de la vida de mis hijos”. La mujer no estuvo del todo de acuerdo con este último comentario.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jota Peleteiro (@kingjota23)

Esta semana han continuado hablando sobre aquello que todavía une a la expareja, por ejemplo el tatuaje de Jota Peleteiro de la cara de Jessica Bueno. Emma García no se ha callado nada y ha sido totalmente sincera con lo que opina respecto a este detalle: “Si tiene un tatuaje de otra, yo no me acostaría con él. Me parece un problemón sexual”. Por otro lado, la modelo también tiene un tatuaje del exfutbolista, pero menos llamativo. Ella lleva tatuado el nombre de su exmarido en la mano y da la casualidad de que su hijo se llama igual. Por lo tanto, si ella no quiere no sería necesario borrárselo y bien podría optar por cambiarle el significado.

Él por el contrario se tatuó hace años la cara de ella en el pecho a gran tamaño, en el pectoral derecho para ser más exactos. Por el momento no se lo ha borrado o por lo menos no hay constancia de ello, aunque es algo que puede pasar. La presentadora tiene razón en afirmar que el dibujo podría resultar incómodo para la próxima chica que quiera ir más allá con Jota.

Emma García ha hablado además de su propio tatuaje: una luna con rosas en honor a su abuela en la zona de la nuca con el que está “encantadísima” y que no le dolió nada. “Cuando te haces las cosas porque quieres, pues no duele nada. Y eso que yo lo tengo en la zona de la nuca, que tiene huesillos”, ha explicado ella misma sobre esta zona que suele ser dolorosa.