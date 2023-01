‘Fiesta’: Emma García, decepcionada con Ana María Aldón por no darles la exclusiva de su divorcio

El pasado viernes Paloma García Pelayo daba en exclusiva en El programa de Ana Rosa, la noticia de que al parecer Ana María Aldón había firmado ya su divorcio junto a José Ortega Cano, hace más de diez días. Esto es algo que no le gustó nada a Emma García presentadora de Fiesta, quién le reprochó que no hubiera dado la primicia en su programa.

“Hemos sido los últimos en enterarnos”, le reprochaba la presentadora a la diseñadora muy disgustada por la actitud que había tenido. Ana María Aldón se defendía: “Lo que me llama a mí la atención es que os hayáis enterado. Yo no se lo había contado a nadie ni a mi hija, ni si quiera lo sabían mis hermanos”, contestaba. Unas palabras que a Emma García no le importaban mucho pues seguía cuestionando el no haber sido Fiesta los primeros en enterarse: “No, nos hemos enterado los últimos. Es que aquí ya has venido divorciada y te lo he tenido que notar en la cara y por la información que me había llegado”, contestaba

Hoy arrancamos #FiestaT5 con nuestro particular juego de las sillas 😳 Terminamos la semana, como siempre, con @EmmaGarciaWeb 🎉 🔵 https://t.co/9HfTFywgG4 pic.twitter.com/ZhRuJQ8oJs — Fiesta (@fiestatelecinco) January 29, 2023



“¿Cómo ha podido pasar que firmes y nos llegue por todos los sitios menos por ti?”, le reprochaba en directo. La diseñadora se quedaba sin palabras y ambas pasaban al plató para incorporarse con el resto de los colaboradores, en ese momento Beatriz Cortázar le preguntaba que si no le había parecido poco generoso hacer eso con el programa que siempre había estado ahí para ella. “Quizás tengas razón, pero cómo no lo he hecho nunca, las noticias siempre han salido y nunca de mí. Entonces no doy por hecho que tenga que hacerlo, porque siempre las han dado los demás por mí”, se lamentaba.

Juan Luis Galiacho presente en el plató le decía que ella no había dado la información porque no había querido y que sabía muy bien lo que había hecho. Esto generó un importante revuelo en Fiesta: “Estáis haciendo un juicio contra mí, parece que en cualquier momento me vais a soltar un tiro”, expresaba Ana María Aldón disgustada. Finalmente acabó con la presentadora de Fiesta expresando como se había sentido: “Me hubiese gustado que, después de vivir tantos meses contigo y tantas cosas, me hubiese dicho ‘Emma, he firmado, pero no lo quiero sacar”, puntualizaba.