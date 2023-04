Ellie Goulding presenta ‘Cure for love’, como nuevo adelanto de su próximo disco

Ellie Goulding acaba de lanzar su nuevo single, bajo el título de Cure of love. Se trata de un tema extraído de su próximo álbum de estudio, Higher Than Heaven , que tras dos retrasos finalmente verá la luz el próximo 7 de abril bajo el sello de Interscope Records.

Cure of Love es una canción que la artista estadounidense interpretó recientemente en vivo, y que tras el éxito obtenido, ya está disponible en todas las plataformas digitales, siendo uno de los adelantos que mejor acogida han tenido en las plataformas de su nuevo disco.

En cuanto a su nuevo álbum, Ellie Goulding explica: “Definitivamente hubo una oscuridad sobre los últimos dos años que era palpable en el estudio, con todos pasando por eso de manera diferente. Creo que por esa razón, nadie quería sentarse y agonizar por alguna relación o algún drama».

Y añade: «Así es como se unió este álbum. Higher Than Heaven trata sobre estar apasionadamente enamorado. Pero es una forma hiperactiva de amor, casi como un sentimiento inducido por drogas. Se siente casi artificial y existe la posibilidad de un accidente”.

Por otro lado, la artista ya ha anunciado las primeras fechas de su nueva gira europea. Una gira muy esperada por todos sus fans, con conciertos por toda Europa, con los que Ellie Goulding regresará a escena por todo lo alto, tras el parón de los últimos años.

“Como sabéis, las giras son una parte crucial de mi trabajo: me encanta conectar con ustedes y me dan la mayor alegría… Pero también soy muy consciente del daño que las giras hacen a nuestro Planeta. Me encantan los logros ecológicos de la gira Brightest Blue, pero esta vez seré aún más ambiciosa. Estoy deseando veros a todos», expresó la artista.

