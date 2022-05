Duncan Laurence (‘Eurovisión 2019’) lanza su versión de ‘Take My Breath Away’ (Top Gun)

Duncan Laurence ha vuelto por todo lo alto. El artista de Países Bajos, ganador de ‘Eurovisión’ en el año 2019, ha sorprendido a todos sus fans con el lanzamiento de una nueva versión de ‘Take My Breath Away’, la icónica canción de la película ‘Top Gun’.

De esta forma, la exitosa canción de Georgio Moroder y Berlín toma una nueva vida, de la mano del artista que en el año 2019 conquistaba ‘Eurovisión’, y que una vez más, a través de esta canción vuelve a demostrar su gran calidad interpretativa.

«En cuanto me enteré de que iba a haber una secuela de Top Gun, se me quedó grabada la canción Take My Breath Away. Siempre me ha gustado mucho esa canción. Como me estoy preparando para el siguiente capítulo de mi música este verano, me pareció realmente maravilloso darle mi giro a un clásico. Espero que os guste», expresó el artista tras el lanzamiento de esta canción.

De esta manera, Duncan Laurence vuelve a la carga desde la misma localidad en la que, según el equipo del artista, «retuerce el pop a su antojo en todos sus frentes, con letras desafiantes y sin filtros, melodías innegables y una valentía sin paliativos».

La canción original fue escrita por Giorgio Moroder y Tom Whitlock para la película de 1986 ‘Top Gun’ protagonizada por Tom Cruise y que este 2022 tendrá un remake. El tema principal de la BSO era interpretado por el grupo estadounidense Berlin. Ganó el premio de la Academia GRAMMY a la mejor canción original, así como el Globo de Oro a la mejor canción original en 1986..

Por otro lado, tal y como ha informado el equipo de Duncan Laurence, esta canción es independiente al lanzamiento de su próximo single y de su nuevo álbum, que saldrá a la venta a finales de este año.