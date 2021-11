Telecinco emitió este lunes una nueva entrega de ‘El debate de las tentaciones’. Un programa en el que se volvió a comprobar que estamos ante la edición más intensa de ‘La isla de las tentaciones’, a pesar de que el reality tan solo acaba de comienza.

Durante el programa, Sandra Barneda avanzó un spoiler sobre lo que pasará en la entrega del próximo miércoles, además, se desveló la identidad de una de las tentadoras VIP que llegará a la isla en la próxima entrega y se pudo ver la reacción de los chicos a las imágenes de sus parejas en la hoguera.

«Esta noche vamos a ver los 12 minutos más surrealistas de La Isla de las Tentaciones», advirtió Sandra Barneda nada más comenzar el segundo ‘Debate de las tentaciones’. Una frase con la que se refería al intento de fuga de las concursantes de la villa.

Exclusivo de #TentacionesDBT2 | Las chicas, a punto de abandonar Villa Paraíso 🍎 #TentacionesDBT2

🔵 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/SeQg7b3iT0 — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) November 22, 2021

Un hecho histórico, con el que Sandra Barneda quiso poner al tanto a los espectadores de lo que verán en el programa del miércoles. La presentadora explicó que al lado de la villa de las chicas, hay otra villa, pero no la de los chicos.

Sin embargo, una de las concursantes creyó que había escuchado el nombre de Darío, su pareja, y entre todas llegaron a la errónea conclusión de que sus novios estaban en la villa de al lado. «¡No puede ser!», «yo quiero ir a verlos», «necesito hablar con él», fueron algunos de los comentarios de las concursantes.

De esta forma, comenzaron a planear un plan de fuga. No obstante, cuando ya lo tenían todo preparado, llegaron a la conclusión de que sus vecinos no eran sus parejas. De esta forma, todas se fueron a la cama, sin embargo, Zoe y Gal-la llegaron a la conclusión de que querían ver a sus parejas, y de la cabeza no se les iba la idea de que tenían que lograrlo como fuera.