Dani Mateo, desatado con Cristina Pedroche en ‘Zapeando’: «Te ve como una MILF»

La recién estrenada maternidad de Cristina Pedroche sigue siendo uno de los temas más comentados de Zapeando, aunque en la tarde del lunes sirvió para que Valeria Ros también fuese objeto de las bromas de Dani Mateo.

Todo ha comenzado tras la vuelta de publicidad del programa, en la que ha sonado música que los colaboradores han aprovechado para bailar, algo que hacen siempre que hay una pausa. Pese a que están más que acostumbrados, el presentador ha lanzado una broma a dos de sus compañeras.

«Dejadme decir una cosa antes de seguir con los temas que tenemos preparados. Cristina, Valeria, bailáis como madres. Ya que lo sepáis», les lanzaba. Ros ha saltado rápido y le ha dejado claro que no estaba de acuerdo: «No te lo permito».

Thais Villas, que no ha sido aludida por este comentario, ha preguntado con curiosidad «cómo se baila como una madre», algo que el presentador ha querido aclarar haciendo un baile que, según él, es el que caracteriza a las madres. «Una madre que se ha tomado una copita de más y dice: ‘uy, uy, uy’», ha dicho mientras continuaba con los movimientos sin mucho sentido.

Cristina Pedroche, molesta por este comentario

La vallecana, que se estaba mordiendo la lengua, le ha replicado muy convencida: «No es verdad. Lo único que cambia es tu mirada, tú ahora me ves como una madre, pero yo soy la misma». Valeria, muy rápida, ha querido apuntar un dato sobre lo que de verdad piensa el presentador catalán: «No te ve como una madre, te ve como una MILF», ha dicho utilizando el término en inglés para decir ‘madre con la que tendría sexo’.

«Que es peor», ha dicho Cristina Pedroche sin desvelar a los espectadores el significado de esta palabra en inglés. Tras levantar las risas de todo el plató, Dani ha cambiado el gesto y ha preguntado muy serio por qué era peor que hubiese cambiado así su visión sobre ella.

«Porque sí», le contestaba rápido antes de pedirle que la viese «como una amiga». Lejos de parar con este tema -hay que recordar que Zapeando se emite en horario de especial protección para menores- las bromas sexuales no han parado. «También se puede ser amigo después. Hay ratitos muertos en los que hay que hablar y mejor ser amigos», decía el presentador.

Ha sido Valeria Ros la que, seguramente por orden de dirección, ha cortado esta conversación, pero lejos de arreglarlo ha seguido embarrando. Tras decirle que estaban hablando de las MILFS, ella ha querido asegurarse preguntando: «Mother i’d like to fuck, ¿te refieres?».

Dani ha querido corregirla para evitar más términos sexuales en un horario tan comprometido: «I’d like to fun (con la que me divertiría) de que vais juntos a la Warner, pasarlo bien…». En ese momento ha cambiado por completo de tema para hablar de la caída de Madonna, pero el comentario de toda la mesa no se ha podido evitar al pronunciar el nombre de la cantante: «¡Otra MILF!». De esa manera, ahora sí, Cristina Pedroche y el resto de compañeros dejaban atrás las bromas sexuales.