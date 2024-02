Cristina Pedroche desvela cómo fue la visita de Naomi Campbell al restaurante de Dabiz Muñoz en Dubái

Cristina Pedroche está disfrutando de un gran momento. especialmente después de ser madre de su primera hija. Pero también en lo profesional, ya que acaba de vivir la , restaurante del que es socia junto a Dabiz Muñoz, su marido. Tal y como ha contado, en esa fiesta pudo hablar con grandes estrellas como Jennifer López y Naomi Campbell.

La fiesta ha sido noticia por la gran cantidad de estrellas que asistieron, siendo la top model de los años 90 una de las más buscadas por las cámaras. La colaboradora de Zapeando también estuvo muy pendiente de sus pasos. algo que ha contado en el plató de laSexta, donde ha desvelado detalles como que «comió bastante», algo que sabe porque estuvo «todo el rato mirándola desde la puerta del baño».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

Pero ella no fue la única que estuvo allí, como no podía ser de otra manera el chef tuvo que atender a sus invitados, aunque prefería estar en la cocina. «Yo le dije a David que fuera a saludarla, pero él dijo que fuera ella. Los del hotel al final le dijeron que tenía que ir, le llevaron y estuvieron hablando dos minutos y se fue a la cocina otra vez», ha desvelado.

La que sí que tenía ganas de tener contacto con la modelo fue la vallecana, que se ha declarado fan de la que fuera estrella de las pasarelas: «Quería ir a saludarla y explicarle quién era yo». Pese a que en un principio prefirió no molestar a la invitada, pero para su sorpresa fue ella la que se animó a comenzar la conversación.

«Fui al baño a darle teta a la niña, y cuando estoy volviendo veo que sale ella y que viene directa hacia nosotras», ha explicado emocionada Cristina Pedroche. Pero ahí no acabaron las sorpresas, ya que fue Campbell la que le demostró saber que se trata de una de las personas más famosas de España: «Me empezó a preguntar cosas de la niña y le pregunté qué tal había comido, me dijo que muy bien, que le había encantado».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dabiz Muñoz (@dabizdiverxo)

La reacción de su hija también ha querido contarla a sus compañeros y a los espectadores de laSexta: «Laia se quedó mirándola todo el rato, claro. Nunca había visto un pibón como ese».

¿Dónde está el nuevo restaurante de Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche?

Después de triunfar en España y arrancar una aventura fallida en Londres, el cocinero ha encontrado la manera perfecta para desembarcar en Emiratos Árabes. Su nuevo local está situado dentro del complejo turístico One&Only One Za’abeel, situado en Dubái.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dabiz Muñoz (@dabizdiverxo)

El local, al igual que el resto de sus restaurantes, tiene una estética muy particular y que intenta hacer sentir a los comensales un caos organizado. Pintadas, símbolos punk y decoración de lo más arriesgada son sus señas de identidad, por lo que los visitantes encontrarán un innovador espacio que seguro no dejará indiferente.