Cristina Pedroche desvela qué ha hecho con su leche materna: «Supongo que con otros fluidos se puede hacer»

Cristina Pedroche sigue dando detalles de su reciente martenidad, una experiencia que no duda en compartir con sus seguidores y los espectadores de Zapeando. Aunque pueda parecer mentira, todavía hay cosas que mantenía en secreto, como por ejemplo qué hace con la leche materna que le sobra.

Toda ha comenzado por un vídeo, el de Pablo Carbonell cantando con una orquesta sinfónica la canción más conocida del grupo Toreros Muertos, cuando Dani Mateo ha desvelado este tema. «¿Hay algo que pegue menos?, se preguntaba para luego decir que «quizás un anillo y la leche materna».

En ese momento, por la sorpresa del resto de integrantes de la mesa, ha quedado claro que se trataba de algo fuera de guion y que habían comentado en confianza fuera de cámaras. Pedroche se veía obligada a contarlo, mientras lo enseñaba a los espectadores: «Oye, que es superbonito, me he hecho un anillo con mi leche».

El presentador no ha podido parar, y decía que que Cristina «ha segregado una joya. Le ha salido un anillo». Valeria Ros, que también ha sido madre recientemente, le daba un consejo importante: «Es bonito, Cris, pero no lo abras, porque tiene que oler después de un tiempo… si yo dejo mi leche fuera de la nevera dos días y no sabéis lo que es eso».

Quique Peinado, que además de colaborador es guionista, ha querido llamar a la calma a Dani Mateo ante lo que pudiera pasar: «Estás pensando chistes que a esta hora no debes hacer a esta hora. Ya está, déjalo ahí». Lejos de parar, Cristina ha querido apuntar un dato: «Supongo que con otros fluidos también se puede hacer».

Pese a los intentos de Quique, la mesa se ha descontrolado por completo y el presentador no ha evitado los chistes sobre esos «otros fluidos». «No sería bonito también un anillo… David. Y sería blanco igual». La vallecana en ese momento ha dicho que se lo tendría que pensar, aunque luego se ha dado cuenta de que estaban en horario infantil, especialmente protegido para los niños: «¿Semen se puede decir ahora?».

Valeria Ros ha aprovechado la oportunidad para lanzar otra broma: «Claro que se puede: semen, semen de Dabiz. Yo quiero uno». «¿Pero tú qué te crees, que por ser cocinero a David le sale el semen a punto de nieve?», volvía a la carga el catalán.

En ese momento, con el plató de Zapeando completamente descentrado, Peinado volvía a intentar retomar el guion del programa: «Volvamos. Mejor echamos el cue (la pantalla en la que los presentadores leen el guion mirando a cámara) hacia atrás y volvería a lo de antes».