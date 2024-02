Cristina Pedroche para los pies a Dani Mateo tras hacer humor negro con su hija: «No hagas bromas de esas»

Aunque el buen humor es una de las señas de identidad de Zapeando, lo cierto es que Dani Mateo se ha pasado de frenada con una de sus bromas a una de las colaboradoras. Esta vez la afectada ha sido Cristina Pedroche, que le ha tenido que parar los pies ante lo que le ha dicho sobre su forma de vestir.

Ha sido al comienzo del programa del lunes 5 de febrero cuando el presentador ha dado la bienvenida a la vallecana, destacando que parecía vestir de luto por el negro de su look. «Estamos aquí de cachondeo, pero Cristina te acompañamos en el sentimiento», le ha dicho.

Al comienzo todo han sido risas, pero ella se ha justificado por la elección de su ropa. «Es verdad que el primer plano es un poco triste», para inmediatamente levantarse y mostrar a cámara que su falda, pese a ser negra, era más alegre: «Está así muy graciosito», ha dicho mientras hacía moverse la falda.

«Ojo la viuda alegre», apuntaba rápido Mateo, que no perdía la oportunidad para lanzar un chiste. Siguiendo con la broma, Pedroche ha explicado que está triste porque Dabiz Muñoz, su marido, se ha ido de viaje a Dubái para abrir allí un nuevo restaurante, una de sus aventuras más importantes de los últimos tiempos y gracias a la que hará llegar su innovadora cocina fuera de Europa.

Los chistes no han parado ahí y el presentador de Zapeando ha querido continuar después de saber que ese look de riguroso luto se debía a ese motivo. «Menos mal, porque digo: ‘Al final como madre no ha servido’. Pero no pasa nada, se va a por otra y ya está’, lanzaba ante el asombro del público y el resto de compañeros, que se daban cuenta de lo lejos que había ido con esa broma.

«Oye, que no hagas gracias de esas. No hace gracia», le ha contestado la colaboradora cambiando el rostro por completo. Quique Peina, desde el otro lado de la mesa, se encargaba de explicar la situación a los espectadores, dejando claro que todo había comenzado fuera de las cámaras: «Te ha dicho antes del programa que no le hacía y ha dicho ‘venga’…».

En ese momento ha quedado claro que todo había sido un momento divertido entre compañeros y que no iba a llegar la sangre al río. Pese a todo, Mateo se ha explicado: «No le ha hecho gracia a ella, pero entiéndeme, a mí sí».

Cristina Pedroche no es la primera vez que habla de su hija en su programa

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

Aunque esta vez haya participado de una broma sobre su hija Laia, lo cierto es que la vallecana no duda en contar ante las cámaras de laSexta muchos de los problemas que se está encontrando desde que es madre. Las secuelas del parto ya las explicó al desvelar que se le caía el pelo o que seguía sufriendo contracciones incluso tiempo después.

También ha confesado en semanas anteriores los miedos que tiene desde que su vida ha cambiado, como el no querer separarse de su pequeña en ningún momento, lo que le ha provocado problemas para trabajar. Tal y como explicó, se reunió con su marido y su hija solo unos minutos después de presentar las Campanadas desde la Puerta del Sol.