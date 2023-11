Cristina Pedroche confiesa en ‘Zapeando’ la decisión que ha tomado respecto a su hija: «Cuando sea mayor…»

El pasado lunes, Cristina Pedroche habló acerca de cómo está llevando la maternidad, ya que la presentadora ha sido madre este año, junto al cocinero Dabiz Muñoz, su marido desde el año 2015. Y es que ha querido comentar el nuevo rumbo que está tomando su vida gracias a su hija Laia.

Ha sido en Zapeando, el programa de LaSexta donde es colaboradora, donde ha contado cómo está gestionando su nueva vida y los nervios que conlleva la maternidad: «Tengo muchas cosas, y con la niña me tengo que organizar de otra manera porque no llego a todo». La madrileña tiene que compaginar su apretada agenda con ser madre, y eso es algo que no le está resultando nada fácil.

Valeria Ros, una compañera del programa de LaSexta, ha aprovechado para preguntarle a la recién madre una curiosidad. Quería saber si le había hecho agujeros de pendiente en las orejas a su niña, ya que la presentadora tiene muchos piercings. Pedroche le miró extrañada por la pregunta, a la que respondió de forma negativa.

«Ya, cuando ella sea mayor si me dice que quiere como mamá, le haré quince», ha contestado la modelo de 35 años. Ha querido que sea su hija quien tome la decisión de perforarse las orejas cuando crezca, si es lo que ella quiere. La colaboradora ha querido dejar atrás la tradición de agujerear las orejas a las niñas.

Su compañera de sobremesa ha querido compartir que ella también decidió romper esta tradición con su propia hija y dejar la decisión en sus manos una vez creciese. Cristina Pedroche sigue en su aventura como madre y enfrentándose a los retos de cada día que suponen la maternidad.