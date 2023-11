Cristina Pedroche vive su peor momento con su hija al volver a España: «Me he puesto muy histérica»

Cristina Pedroche sigue dando mucho que hablar en estos días después de vivir una de las noches más importantes junto a Dabiz Muñoz en México. El chef ha sido galardonado con el premio a mejor cocinero del mundo por tercer año consecutivo, pero la alegría de esta buena noticia se ha visto truncada al llegar a España con su hija Laia.

La vallecana no duda en contar todo en las redes sociales a sus millones de fans e informar de los detalles de su día a día como mamá, pero en cambio no tiene una buena relación con la prensa. Pese a pertenecer al mundo de la televisión evita encontrarse con los medios después de haber vivido una de las noches más emocionantes de los últimos meses.

Tras las gala en México, la colaboradora de Zapeando ha regresado a España junto a su pequeña, con la aterrizó en el aeropuerto de Madrid y ha compartido cómo se ha sentido nada más pisar suelo español: «Me sigo poniendo muy nerviosa cuando salgo por la terminal por si hay prensa. Y más ahora que llevo a la niña, más nerviosa aún».

Visiblemente angustiada, explicaba más en su cuenta de Instagram: «Si ya de por sí son muchas horas y no me apetece salir con esta cara, con la niña menos. Me pongo muy histérica. Menos mal que está dormidita. La he puesto así tapada para que no se la vea. No me gusta».

Pese a que pensaba que encontraría el apoyo entre sus seguidores, la respuesta recibida ha sido muy distinta, siendo objetivo de cientos de críticas nada más colgar el vídeo. «Os juro que no me venía venir todo el odio que ha generado ese vídeo», ha confesado después de comprobar que muchos piensan que es una exagerada y que solo se trataba de una manera más de llamar la atención.

Tras las críticas, Cristina Pedroche ha vuelto a dar explicaciones de su comportamiento y de los motivos para evitar a los fotógrafos y los periodistas: «No es solo que no la saquen fotos, es lo que genera alrededor. Si no hay prensa y salimos rápido, nadie mira. Pero con la prensa se llama mucho la atención y me pongo nerviosa».

Por último, la presentadora de Password aclara que todo lo hace por su hija recién nacida: «Yo no escondo a la niña. Cada vez que alguien me pregunta, enseño fotos y vídeos bien orgullosa. Pero sí que la protejo de todo este odio que recibo y así lo seguiré haciendo. Solo pido respeto, nada más».