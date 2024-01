Cristina Pedroche se pronuncia en ‘Zapeando’ sobre el poliamor: «A mí me da pereza»

Zapeando continúa amenizando las tardes de LaSexta y cada vez son más los espectadores que no se pierden ni un solo programa. El show capitaneado por Dani Mateo se ha convertido, con el paso de los años, en uno de los grandes esenciales de la cadena, contando en su equipo con colaboradoras como Cristina Pedroche.

Ya son muchos los años los que la madrileña lleva sentada como colaboradora habitual del formato. Siempre muy dispuesta a hablar de todo tipo de temas desde la sinceridad, recientemente, hizo lo propio sobre uno de los aspectos más controvertidos del amor en pleno siglo XXI.

¡Todo listo en #zapeando2528! 📺🔛 La mejor sobremesa te espera en @laSextaTV a partir de las 15:45 😜 Tenemos buen humor, los mejores vídeos y nueva receta de @gipsychef 🍝 ¿Qué más se puede pedir? ¡Vuestra compañía! 🤗 ¡Os esperamos a todos en el sofá! 😘 pic.twitter.com/YKORSusHOS — Zapeando (@zapeandola6) January 23, 2024

Así pues, el programa ha hablado sobre el poliamor. Según ha demostrado numerosos estudios, la Generación Z es la que más lleva a cabo esta práctica en Europa. Cabe señalar que este tipo de relación se basa en mantener relaciones de manera simultánea con varias personas. Por ello, Cristina Pedroche no ha dudado en dar su opinión.

«Yo, en mi caso, si estoy enamorada de una persona no puedo enamorarme de nadie más», ha expresado seriamente. Debido a ello, el presentador Dani Mateo le ha explicado que no hace falta estar enamorado para tener poliamor. «Entonces, ¿para qué quieres estar con otra persona? ¿Para un meneíto?», respondió la vallecana, sin filtros.

«A mí me da mucha pereza», ha afirmado Pedroche. Ante su actitud, Valeria Ros ha querido aclararle una cosa. «¡Porque no lo necesitas!», le dijo a su compañera. «Si hay una pareja que necesita buscar el meneíto fuera de casa a lo mejor es que no están bien juntos», ha defendido Cristina Pedroche su punto de vista.

Cristina Pedroche, sobre el poliamor: «¿Para qué quieres a otra persona? ¿Para un meneíto? A mí me da pereza» https://t.co/fKpwFeC8zp — Zapeando (@zapeandola6) January 23, 2024

El matrimonio de Cristina Pedroche con Dabiz Muñoz

Por todos es conocido que Cristina Pedroche está felizmente casada con el chef Dabiz Muñoz. La pareja dio la bienvenida al mundo a su primera hija en común el pasado año 2023. Una historia de amor de la que presumen y aseguran estar muy contentos con la vida que han formado juntos.

Debido a ello, la colaboradora ha manifestado que para que la relación no acabe hay que darle un poco de pasión y chispa. «Hay que echar fuego para que siga», destacó. La rutina y muchos años juntos pueden ser algunos de los factores que terminen pasando factura a muchas parejas.

Pero, Pedroche, desde su propia experiencia personal, confiesa que sigue amando a su marido incluso más que el primer día. «Es que le veo y me encanta», sentenció. Sin duda, un tema que dio mucho de qué hablar en Zapeando.