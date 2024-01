Cristina Pedroche denuncia un bulo a través de redes sociales: «Me han querido matar para intentar estafar»

Ser una celebridad muy conocida tiene sus pros y sus contras, y Cristina Pedroche lo sabe muy bien. En plena era de la tecnología cada vez son más las estafas cibernéticas que rondan por Internet. Las noticias clickbait, los bulos y los falsos rumores están a la orden del día en el mundo de los famosos y, a a veces, en exceso.

Recientemente, la colaboradora y presentadora vallecana ha tenido que acudir a sus redes sociales para desmentir una estafa que estaba circulando por el mundo virtual. «Es un día triste para toda España. Nos despedimos de Cristina Pedroche», escribió el usuario de una cuenta que se había hecho viral por un bulo sobre Pedroche.

Tal fue el movimiento que estaba generando la falsa noticia que la comunicadora de 35 años tuvo que intervenir para desmentir la información. «Vaya… Ahora me han querido matar para intentar estafar a la gente. Horrible. Es imposible deshacerse de estas cuentas que solo buscan clickbait y engañar. Cuidado con lo que leéis y no os fiéis de cosas raras», expresó.

La madrileña estaba muy preocupada de que la gente pudiese pensar que el contenido de la noticia fuese real y fuesen estafados. Por ello, no dudó en advertir del peligro que supone caer en este tipo de estafas. Asimismo, y como era de esperarse, las redes sociales se inundaron de comentarios al respecto. Eso sí, no es la primera vez que la Pedroche es víctima de este tipo de bulos.

View this post on Instagram A post shared by CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

Otra falsa noticia en la que se vio envuelta la comunicadora

Hace unos meses la vallecana fue noticia porque se publicó que el Banco de España la había demandado. El motivo de ello se debió a que habría revelado en el programa de La Resistencia, de Movistar Plus+, que toda su riqueza la había conseguido sin ningún tipo de esfuerzo y sin trabajar. Lejos de quedar ahí, el bulo informaba que Pedroche tendría una supuesta plataforma de criptomonedas.

Pero, obviamente, la información compartida era completamente mentira. De esta manera, se vuelve a reflejar cómo muchas celebridades tienen que vivir día a día con este tipo de cuentas que no hacen sino engañar a la gente. Buscan aprovecharse de la imagen de los famosos para obtener una ganancia económica y, lamentablemente, muchos usuarios caen.

La muerte de José Luis Perales, otro gran bulo reciente que se hizo viral

El 7 de agosto del pasado año, las redes sociales se convirtieron en protagonistas. ¿El motivo? Se estaba diciendo que José Luis Perales había muerto. De hecho, muchos fueron los medios de comunicación a nivel internacional que se hicieron eco de la noticia, sin tan siquiera contrastarla.

En Happy FM desmentimos este suceso y, es más, no tardamos en hacernos eco de las primeras declaraciones del propio José Luis Perales tras enterarse de que las redes sociales le habían dado por muerto. El cantante se encontraba en Londres disfrutando de unas merecidas vacaciones en familia.

«De repente nos encontramos con que alguien, de muy mala idea, ha dicho que me he muerto. Y la verdad es que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca», reconoció el intérprete de Un velero llamado libertad. Por lo tanto, estamos ante otro ejemplo de que no hay que tener muchísimo cuidado con los bulos.