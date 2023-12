Cristina Pedroche desvela quién es la única persona que podrá ver su vestido antes de las Campanadas

Quedan pocos días para que Cristina Pedroche vuelva a ser la gran protagonista de las Campanadas desde Antena 3. Aunque sigue dando pequeñas pistas, pocos pueden asegurar saber cómo será su vestido y muchos menos pueden haberlo visto, pero habrá una persona que sí tendrá esa oportunidad.

Tras su espectacular look en la vista como última invitada de El Hormiguero, donde lució un espectacular diseño de Andrés Sardá que no dejó indiferente a nadie, la colaboradora ha vuelto a Zapeando. Como es habitual, las preguntas sobre qué llevará no ha parado y se ha tenido que esforzar para no desvelar nada.

Ha insistido en que su vestido «está vivo» y que cuando se lo quite tras comerse las uvas seguirá moviéndose, por lo que han empezado los rumores. Desde un vestido de musgo o teorías mecánicas, pensado en algún tipo de juego o plataforma que pueda llevar sobre su cuerpo.

Aprovechando el momento, su compañera María Gómez ha querido dejar claro a los espectadores y a todo el mundo que le preguntan sobre este tema que no tienen ninguna pista. «Cristina no nos ha dicho nada», ha insistido para dejar claro que en el programa no ha enseñado el vestido.

Para mantener el misterio más grande del año, Pedroche toma medidas de seguridad como no eseñar fotos o mandarlas a nadie, tampoco a su familia o amigos: «No mando fotos ni por WhatsApp, si no es en persona…no se ve».

Uno de los privilegiados que no forman parte de su equipo de trabajo para la noche más especial es Miki Nadal, amigo de la presentadora desde que se conociesen en Sé lo que hicisteis y con el que ha vuelto a trabajar en Zapeando. Pero su amistad traspasa los platós y son íntimos en su día a día, siendo una de las personas más importantes para ella.

Miki es a la única persona que sabéis que le enseño la foto, como no coincidimos aquí, me escribre hoy y me dice: ‘¿cuándo me lo vas a enseñar?». La respuesta ha sido contundente: «Si no te veo no te lo voy a enseñar».

Su última oportunidad será el próximo día 27 de diciembre, cuando acudirán juntos a ver una actuación de su amigo y antes compañero Ángel Martín. «Ahí, a lo mejor se lo enseño», ha dicho, teniendo claro que deberá hacerlo en un momento en el que no haya personas alrededor que puedan grabar o filtrar imágenes.