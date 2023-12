Cristina Pedroche deja sin palabras a las redes con su look en ‘El Hormiguero’

A tan solo diez días de la noche del 31 de diciembre en la que Cristina Pedroche despedirá el año desde la Puerta del Sol junto a Alberto Chicote y en el que su vestido es de lo más esperado de esa noche, ha vuelto a sorprender con un look. Y es que ha sido en su reciente visita a El Hormiguero del jueves 21 de diciembre donde ha dejado al público con la boca abierta con su vestimenta.

Ha sorprendido a toda la audiencia cuando entró en el plató del programa con un mono abierto que dejaba al descubierto gran parte del cuerpo, ya que el mono solo cubría las piernas y los brazos. La presentadora ha sido una diana de críticas que tachan este look de «vergonzoso» y «horrible». A pesar de que a la madrileña se le reconozca en gran parte por sus vestidos tan polémicos en las Campanadas, no ha querido que esta vez sea menos.

Sabiendo que iba a ser blanco de las críticas, la presentadora ha decidido darlo todo: «Llevo unos años en los que la gente me critica mucho por cómo visto, así que hoy vengo de cuello vuelto». Este vestido en el que se puede ver la ropa interior roja -que no podrá llevar en la última noche del año- lleva meses guardado.

«Mira, es que lo vi en Instagram y dije ‘yo necesito esto para El Hormiguero’. Se lo dije al chico que me ayuda con los estilismos, se lo dije como en agosto», ha confesado. «Como en Campanadas no puedo ponerme ropa interior roja y se supone que da suerte, pues yo la traigo hoy, es que es el último día, está El Hormiguero y, además, es un orgullo venir a despedir la temporada», ha comentado.

Además, ha aprovechado este momento con esta vestimenta para dar alguna que otra pista sobre su vestido del evento de fin de año. Este será el décimo año en el que la joven presentará las Campanadas en Atresmedia, por lo que hay grandes expectativas para ver qué se pondrá en la última noche del año, en la que todo el mundo sintoniza Antena 3 para verla.

Le confesaba al presentador de El Hormiguero un detalle del vestido: «Cuando yo me lo quite, podrá seguir moviéndose». Además, la presentadora suele hilar los vestidos de fin de año con algún mensaje que quiera lanzar al mundo, por lo que, a raíz del nacimiento de su hija Laia, se cree que podría relacionar su look con la maternidad.

Las familias de España esperan con ansia conocer qué llevará puesto Cristina Pedroche en la noche del 31 de diciembre y cuál será el mensaje tras su vestido.