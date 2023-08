Perales ‘desmiente’ desde Londres la noticia falsa de su muerte: «Estoy más vivo que nunca»

José Luis Perales ha sido, inesperadamente, uno de los grandes protagonistas de la noche de este lunes 7 de agosto. Y siendo honestos, no es para menos. En cuestión de minutos, varios medios de comunicación latinoamericanos decidieron dar la voz de alarma, asegurando que el cantautor español había muerto.

Y no solamente eso, sino que habían asegurado que había fallecido como consecuencia de un infarto de miocardio. Una información que quedó desmentida, en un primer momento, a través de su hijo Pablo Perales, quien confirmó que su padre estaba bien y que se encontraban de vacaciones, en familia, en Londres.

Lejos de que todo quede ahí, el propio José Luis Perales quiso grabar un vídeo que no ha tardado en hacerse viral en redes sociales, de la misma manera que se hizo viral su supuesta muerte. De esta forma, el cantautor decía lo siguiente: “Hola, amigos, os hablo desde Londres. Un sitio maravilloso, un lugar precioso, donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer, y ahora estamos a punto de marcharnos”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por José Luis Perales (@jlperalesoficial)

Por si fuera poco, el intérprete de Un velero llamado libertad fue más allá: “De repente nos encontramos con que alguien, de muy mala idea, ha dicho que me he muerto. Y la verdad es que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca”. Además, añadió: “Y mañana ya nos estaremos viendo en España. Gracias a todos los que habéis intentado saber que era verdad esta cosa. ¡Que estamos muy bien! ¡Se acabó! Hasta mañana”.

Sin duda, una situación de lo más peculiar que ya ha marcado un antes y un después en la historia. Una vez más, queda demostrada la fuerza de las redes sociales en cuanto a viralidad pero, a su vez, queda claro que no todo lo que se publica es cierto. Hay que esperar a conocer la realidad. Y no hay más realidad que nuestro José Luis Perales está “más vivo que nunca”. ¡Y no podemos estar más felices!