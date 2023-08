Muere la editora de Harry Potter en un trágico accidente ante la presencia de sus hijos

El mundo literario se ha visto sacudido por la tragedia con la muerte de Adrienne Vaughan, la presidenta de la editorial Bloomsbury USA, empresa que está detrás de la publicación de los libros de Harry Potter. Ha perdido la vida en un terrible accidente en el que su marido ha resultado herido y que sus hijos han podido ver en directo.

Según los medios locales italianos, la familia estaba disfrutando de unas vacaciones en la costa amalfitana, donde habían decidido pasar un día de navegación todos juntos. Lo que debería ser un bonito recuerdo para toda la vida, se ha convertido en la peor pesadilla para todos.

Vaughan se encontraba junto a su marido Mike y a sus hijos Leanna y Mason, de solo 12 y 8 años respectivamente, cuando la embarcación sufrió una colisión en las aguas de Nápoles. La lancha que habían alquilado les debía llevar a visitar la costa, pero en un momento chocaron contra un velero de unos 45 metros, mientras ellos viajaban en una lancha rápida de 9 metros, en el que viajaba un numeroso grupo de turistas alemanes y estadounidenses.

Según informan los medios locales, Adrienne cayó al mar con tan mala suerte que fue golpeada por la hélice del barco, sufriendo heridas de gravedad que le provocaron la muerte. Pese a los esfuerzos de los servicios de emergencia, la presidenta de la editorial de Harry Potter falleció antes de que un helicóptero pudiera trasladarla a un centro hospitalario.

El marido de Adrienne Vaughan también cayó al agua tras el choque, pero solo sufrió heridas en un brazo, pudiendo ser trasladado a centro médico sin que se tema por su vida. Los hijos de la pareja salieron ilesos, pero presenciaron la muerte de su madre en directo, por lo que tuvieron que ser atendidos por los médicos tras sufrir un shock.

