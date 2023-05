‘El conquis 2023’: ¿Quién fue el concursante expulsado ayer?

El conquis 2023 continúa su camino hacia la gran final, aunque esta vez lo hace después de una reunificación que ya ha provocado los primeros roces y traiciones entre los aventureros. Te contamos quién fue el concursante expulsado ayer, 29 de mayo de 2023, de El conquistador.

Tras dejar a los espectadores con una enorme tensión, el programa retomó en el punto en el que el capítulo de la semana pasada acabó. En ese momento pudieron comprobar que Hamza fue el primer nominado después del voto de Helen, después de haber acordado que no lo haría.

«¡Ojalá vuelva! Me va a tener que aguantar. ¿A mí me vas a hacer la jugada? No, a mí no. Todavía no me he enfadado aquí y todos lo saben. Y cuando me enfado soy otra persona», advertía antes de irse hacia la prueba de eliminación.

Julian Iantzi y Lur Errekondo tuvieron que requisar a los concursantes que todavía quedaba en la isla todas las latas extra de comida que tenían en su poder. De esta manera, todos llegarían a la unificación en igualdad de condiciones.

No tan rápido… ¿No os habrán sobrado un par de latitas? #conquis20etb pic.twitter.com/x4G4gkdHLM — El Conquistador ETB (@elconquis_etb) May 29, 2023

Por si no fuera suficiente, más adelante tuvieron que acudir al duelo por la inmunidad, donde les tocó cruzar una gran tirolina dos veces. A esa aventura acudieron Hamza, Irune y Aitor, que se jugarían la permanencia una semana más en El conquis 2023.

Aitor demostró que sigue siendo uno de los favoritos, ganando con cierta facilidad y dejando que sus dos rivales se la jugasen entre ellos. Hamza también lo logró, en segunda posición, por lo que Irune se convirtió en la nueva concursante expulsada del programa.

«No puedo, me he hecho daño. No quiero más», decía antes de darlo todo por perdido y rendirse. Esto le costó la eliminación y despedirse de la posible victoria a solo unas semanas de la gran final.