‘El conquistador’ anuncia sus presentadores para la versión de TVE de ‘El Conquis’

El conquis 2023 continúa con su enorme éxito en ETB tras 19 temporadas en antena y ya se prepara para su nueva aventura. Como ya contamos, TVE ha decidido emitir El conquistador, una versión del reality de aventuras y ya tiene a sus dos presentadores confirmados.

Aunque se trata de un espacio que apenas tiene que ver con Supervivientes, siendo esta versión vasca mucho más dura y sin contar con las ayudas que reciben los concursantes famosos de Telecinco, sí contará con una cara conocida por los espectadores de espacio de Mediaset.

La productora de El conquistador es la misma que la del original, por lo que no habrá grandes cambios para mantener la esencia y no defraudar a sus fieles fans. En este caso, la copresentadora no será Lur Errekondo, una de las caras de la televisión autonómica.

La elegida ha sido Raquel Sánchez Silva, una de las presentadoras habituales de TVE en los últimos años, recordada especialmente por su labor en Maestros de la costura y como concursante de MasterChef Celebrity. Ella ya cuenta con experiencia en este tipo de espacios gracias a su etapa, precisamente, en Supervivientes.

Pero la extremeña no estará sola ante este enorme reto que supone adaptar El conquis para toda España en una nueva cadena. Julian Iantzi también estará presente para que no se pierda el característico toque del espacio vasco, uno de los ingredientes indispensables.

Por lo confirmado hasta ahora, la mécanica será muy parecida y mantendrá a 21 participantes repartirdos en tres equipos, que deberán luchar en las pruebas por conseguir estar en el campamento rico (con mas comodidades) y evitar los dos pobres.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Julian Iantzi Mitxelena (@julian_iantzi_oficial)

Todavía no se sabe si en la parrilla de TVE también habrá hueco para el debate que presenta Patxi Alonso cada semana, donde los concursantes de la edición, exoncursantes y familiares comentan lo sucedido en los capítulos. Si se quiere mantener el espíritu del reality debería celebrarse y manteniendo al mismo presentador, que también es productor ejecutivo del programa.

Aunque El conquistador no tiene fecha de estreno, TVE ya anunció que se emitirá en el verano de 2023, justo cuando finalice la actual edición de El conquis 2023 en ETB. Hasta el momento, la cadena pública ya ha abierto el casting de concursantes.