‘El Conquis 2023’: ¿Quién fue el expulsado ayer?

Muchos pensaban que El conquistador del fin del mundo se convertiría en un remanso de paz después de la salida de las gemelas, pero los malos rollos vuelven a ser los protagonistas de las pruebas. Te contamos quién fue el concuersante expulsado ayer de El Conquis 2023.

El equipo amarillo se ha convertido en el centro de todas las miradas después de lo sucedido en el último programa. La tirolina libre fue la prueba que decidió la inmunidad, volviendo a ganar el equipo rojo con comodidad pese a que Seleta tuvo un error y no siguió el orden que Julian Iantzi había explicado.

Por suerte para ellos pudieron arreglar su error y ganaron una semana más el derecho a estar en el campamento rico, además de unas mosquiteras como premio. Pese a que se trata de algo importante en mitad de la selva, esperaban algo más de comida y por eso no se alegraron tanto como se esperaba.

Otra victoria para los Yocahu, Zorionak mutilak! Vuelven a… YOCAHUDOR #conquis10etb pic.twitter.com/Ohf6sOLhKa — El Conquistador ETB (@elconquis_etb) March 20, 2023

Los amarillos fueron los que peor lo pasaron en esta prueba y quedaron en último lugar, debiendo acudir dos de sus miembros a la prueba de eliminación. El primer nominado fue Aitor, elegido por los rojos, que le ven como un posible ganador. El segundo nominado fue Álvaro, elegido por sus propios compañeros en una enorme traición.

Pese a que el error en la prueba grupal no había sido suyo, todos le veían como un rival fuerte para hacerse con la victoria final de El Conquis 2023, por lo que resultó nominado. Irune decidió que debía ser la nominada porque con su lesión podría ser más un estorbo para sus compañeros y así decidió jugársela, aunque la apuesta le salió muy bien.

«Lo pedía a gritos porque la lesión que me hice no mejora, así que prefiero tirar ahora con todo y si puedo volver mañana, mejor. Estoy sufriendo y no he dicho nada. Si no estoy entera que voy a hacer», explicó. Julian le dejó claro que no iban a ser generosos con ella y que tendría que esforzarse igual que el resto: «Paripés cero».

De nueno, el equipo de El conquistador del Caribe preparó una de las pruebas más complicadas al tener que trepar hasta coger un banderín, lanzarse al agua, subir por una escalera de cuerda y arriba coger una enseña.

Aitor dejó clara su superioridad y consiguió llegar el primero a la cima, mientras quer Irune demostró que no iba a la prueba de eliminación para dejarse llevar y luchó por ser segunda y no caer eliminada.

Agur Álvaro, un placer haberte tenido #conquis10etb pic.twitter.com/NJ0icuNxjo — El Conquistador ETB (@elconquis_etb) March 20, 2023

Peor lo tuvo Álvaro, que desde el principio dejó claro que no llegaría a salvarse. «Espero que la gente haya visto que no hay límites, aunque me haya quedado aquí. Que vean en casa que lo he peleado hasta el final. Nunca te rindas «, dijo en su despedida al ser el nuevo eliminado de El Conquis 2023.