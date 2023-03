‘El conquis 2023’: ¿Quién fue el concursante expulsado ayer?

Explosiva noche la que se ha vivido en El conquis 2023 este pasado lunes 13 de marzo de 2023. Julian Iantzi y Lur Errekondo veían como tres concursantes decían adiós de golpe. Te contamos quién fue el eliminado de ayer en El conquistador del Caribe 2023.

Las pruebas y el resto de la aventura han quedado en un segundo plano gracias a que las gemelas decidieron reventar la noche con su explosivo carácter y vivieron un tenso enfrentamiento con los presentadores que terminó con su salida del programa.

Hasta ayer Aitzi parecía que se iba recuperando de su lesión gracias a su paso por el campamento rico, pero en las últimas horas las cosas fueron a peor y tomó la decisión de abandonar. Esperó hasta el final de la prueba para anunciar su intención, algo que no sentó bien.

Ya vale!! Esto es una expulsión directa.Entiendo su cabreo pero no sus palabras #conquis9ETB pic.twitter.com/avjpjWs5S4 — Pili Lozano Rosales🌹🌼🌹 (@LozanoPili) March 13, 2023

Los presentadores les dijeron que hasta el día siguiente no podría marcharse, algo que hizo que las navarras entrasen en cólera y acusasen al programa de obligarlas a estar contra su voluntad en la isla. Llegaron a acusar a El conquis 2023 de ser una cárcel.

Algo que parecía solo por cuestiones técnicas, recordemos que el programa se graba en una isla apartada de todo, se convirtió en una gran discusión que terminó con un segundo e inesperado abandono. Itu se unió a su hermana y decidió abandonar junto a ella a modo de protesta, por lo que la noche se saldó con un doble abandono.

«No nos movemos. En contra de mi voluntad no voy a hacer nada. Que no me toquen los cojones. Me parece denigrante. Que venga el director o quien quiera. ¡Es de vergüenza! Llevo queriendo irme tres días y no me dejan. Estoy jodida. Sois unos putos mierdas. ¿Esto queríais? Un poco de humanidad que somos personas. Y vosotros sois una basura de mierda», decía Itu muy alterada.

«Que venga alguien y que me mueva. Entonces va a salir de verdad la barriobajera que llevo dentro. Con la mano mala me quedo sola. ¡Gentuza de mierda! Que venga Julian aquí que le voy a escupir a la puta cara», grito Aitzi completamente fuera de sus casillas.

Tras este vergonzoso momento, las dos navarras se marcharon tras haber conseguido su objetivo de abandonar, mientras que Iantzi solo se limitó a despedirse de ellas con un simple «agur».

Mientras los espectadores seguían todavía en shock por el momento que quedará para la historia del concurso, quedaba por decididir quién sería el eliminado de la noche. El duelo final enfrentó a Álvaro y a Sojo, ambos del equipo amarillo, contra Killer, del equipo azul.

Killer se ve superado por la presión del momento y abandona el duelo #conquis9ETB pic.twitter.com/j9UaQt83Db — El Conquistador ETB (@elconquis_etb) March 13, 2023

Pese a su apodo, Killer no pudo con la extrema dureza y terminó abandonando completamente mareado y desorientado. «Zorionak por el intento. Has llegado al límite de tu capacidad física», agradeció Julian Iantzi antes de comunicarle oficialmente que era el expulsado del programa.