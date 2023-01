Coldplay confirma nuevas fechas de conciertos en Estados Unidos y Canadá

Cada vez queda menos para que Coldplay vuelva a subirse a un escenario. Tras el éxito de la primera parte de su gira mundial Music Of The Spheres Tour, el grupo británico ha añadido nuevas fechas de conciertos en Estados Unidos y en Canadá, a la espera de que también se anuncien nuevas fechas en Europa.

En esta ocasión, el grupo británico ha sumado la costa oeste de América del Norte a su gira mundial, debido a las innumerables peticiones de sus fans, pues a pesar de que ya tenían conciertos programados en Estados Unidos, esa costa se había quedado fuera de la hoja de ruta de su gira.

De esta forma, tras el nuevo anuncio, los integrantes de Coldplay seguirán las fechas previamente confirmadas en América Latina, Europa y el Reino Unido con nuevas fechas en estadios en Seattle, Vancouver, San Diego y Los Ángeles a fines de septiembre. Conciertos en los que los teloneros serán HER y 070 Shake.

🇺🇸🇨🇦 NEW US & CANADA DATES ANNOUNCED

Music Of The Spheres World Tour 2023

SEPTEMBER

20: Seattle, WA – Lumen Field

22: Vancouver, BC – BC Place

27: San Diego, CA – Snapdragon Stadium

30: Los Angeles, CA – Rose Bowl

On sale 10am Friday https://t.co/OsnkikGE4m #MOTSWT pic.twitter.com/4R7wfuffEf

— Coldplay (@coldplay) January 23, 2023