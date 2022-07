Chanel desvela una nueva anécdota inédita de su paso por ‘Eurovisión 2022’

Estamos en plano verano del 2022 y hace tan solo dos meses tuvo lugar la gran final de Eurovisión, donde Chanel brilló con luz propia frente a todo el mundo y de la mano de su SloMo. Sin embargo, el equipo de RTVE ya se encuentra trabajando a tope para estar preparados ante el próximo Benidorm Fest, el cual tendrá lugar en el 2023.

Tal y como se ha revelado este pasado martes 19 de julio, la edición contará con un formato muy parecido al de este año. Para ser más exactos, estará compuesta por dos semifinales y una gala final. Además, la encargada de conducir el evento televisivo será la mismísima Mónica Naranjo, quien se ha mostrado muy ilusionada al respecto.

¡¡¡¡¡Ya estamos aquí!!!!!

💖

Volver a donde empezó toda esta aventura🥰 Os amo #Chanelistas Pd: toy nerviosa por mañana🥹 pic.twitter.com/0xxQHNxJ5z — Chanel Terrero (@ChanelTerrero) July 18, 2022

Una de las invitadas de honor en la rueda de prensa fue Chanel, motivo por el que María Eizaguirre aprovechó para pedirle que contase alguna anécdota de su paso por Eurovisión «que nadie conozca». Fue entonces, cuando la artista recordó un pequeño detalle que tanto ella como sus bailarines llevaban a cabo cada vez que se cambiaban de hospedaje.

«Tenemos un requisito en los hoteles. Como hemos actuado juntos, cuando nos hemos juntado todos queríamos que la pared del hotel fuera blanca para ver la actuación bien, con el proyector», señaló. Asimismo, la cantante aprovechó su paso por Benidorm para animar a los próximos artistas que se quieran presentar al festival español.

¡Se inaugura el el ‘Mirador de la Música’! Aquí se homenajean a los ganadores del Festival de la Canción de Benidorm y a nuestra @ChanelTerrero tras su victoria en #BenidormFest#BenidormFest2023 #ElFestivalQueQuiereshttps://t.co/EsWPZomWS5 pic.twitter.com/RYzqGGXjjH — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) July 19, 2022

«Han pasado cosas buenas y malas. Me quedo con todas. Pienso en cómo han cambiado las cosas, pero qué bien haberlo vivido con las personas que lo he vivido. Tengo que agradecérselo. Repetiría pero no lo voy a hacer porque esto es una experiencia que hay que vivir y hay que dejar el sitio a otros artistas, es única e increíble», comentó Chanel.

Pero, no quiso concluir sus declaraciones sin compartir las siguientes palabras. «Les diría que lo hagan, que el miedo paraliza y que de los cobardes no se ha escrito nada», sentenció. Unas declaraciones de lo más acertadas que se ganaron el aplauso unánime de los presentes.