María Pombo se convirtió en la protagonista de la última entrega de ‘Mi casa es la tuya’. La joven madrileña, que en los últimos años se ha convertido en la de las reinas de las redes sociales, acudió al programa de Bertín Osborne, para dar su entrevista más personal hasta la fecha.

Tras explicar a Bertín Osborne a que se dedican los influencers, la entrevista tomó un camino más personal, en el que María Pombo se sinceró, entre otras cosas, la enfermedad que padece. En pleno confinamiento del 2020, fue diagnosticada de esclerosis múltiple, una enfermedad que también padece su madre.

Durante su entrevista con Bertín Osborne, explicó que comenzó a sospechar durante uno de los primeros paseos que salió a dar durante la desescalada. “Este brote fue desagradable, es la enfermedad de las mil caras, te puede dar en un ojo y dejarte sin visión unos días, te puede afectar al habla… Tuve suerte y me dio con hormigueos. Fue cuando empezamos a pasear tras el confinamiento. Cuando me subió al costado, llamé a mi tía Blanca, ya asustada y con la voz rota. Yo solo pedía que no fuera nada que yo no conociera», explicó en ‘Mi casa es la tuya’.

María da toda una lección de vida en su entrevista con Bertín: “no quiero que mi enfermedad me defina. Hago mi vida normal hasta que no pueda hacerla y ojalá sea siempre”. #MiCasaMaríaPombo pic.twitter.com/urVOJwjxpW — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) April 2, 2022

María Pombo se enteró de que tenía esclerosis múltiple apenas unos días después de saber que estaba embarazada, por lo que pensó que su bebé no iba a sobrevivir. «Estuve 15 días esperando una noticia. Cuando me lo dijeron lloré, pero, aunque odio decir esto, pensé que no es una enfermedad desconocida, sé de lo que va, mi madre ha estado conmigo toda la vida. No es una enfermedad que te fulmine en tres meses. Aunque es una faena, tengo un hijo, con mi madre no hemos ido de compras o a bailar, la ves apagándose y cada vez un poco peor», explicó.

Aunque en un principio lo llevó en secreto, afirma que gracias a hacer pública su enfermedad descubrió una de las mejores partes de las redes sociales, debido al cariño masivo que recibió: “Cuando decidí contar a mis seguidores que padecía esclerosis múltiple sentí el apoyo de toda mi comunidad. Fue lo mejor que me han dado las redes sociales”.

A pesar de mostrarse muy positiva frente a la enfermedad, María Pombo confesó que: “No quiero ser una carga y que se preocupen por mí o no acompañar a mi hijo en su boda porque no pueda andar», dijo con la voz entrecortada.

Aun así, asegura que: “La esclerosis no me define, es parte de mí pero no quiero que me defina. Hago mi vida normal hasta que no pueda hacerla y ojalá sea siempre”, afirmó con serenidad.. «Tuve el ejemplo de mi madre que siempre ha tenido tanta fuerza, en casa lo llevamos bien», dijo la influencer muy positividad. Una positividad que comparten todos los miembros de su familia.