En los últimos años, María Pombo se ha convertido en una de las influencers más importantes de nuestro país. Saltó a la fama en el año 2015 y desde entonces, su nombre es sinónimo de éxito. Imagen de diferentes marcas, influencer y empresaria, la madrileña acumula más de 2 millones de seguidores en Instagram. No obstante, su mayor compromiso siempre ha sido inculcar que nadie debe comparar su vida con lo que ve en las redes sociales.

“Nunca compares tu felicidad, tu cuerpo, tus relaciones, ni tus metas en la vida con nadie”, se puede leer en la biografía de Instagram de María Pombo. Una frase que acompaña con el emoji de una mochila, y es que a pesar del éxito, ella también lleva una mochila a sus espaldas.

La madrileña fue diagnosticada de esclerosis múltiple a principios del 2020. Una enfermedad que lleva en la intimidad, pero a la que también ha querido dar visibilidad. Durante su entrevista en ‘El Hormiguero’, a finales de ese mismo año, relató cómo se sintió cuando su médico le comunicó el diagnóstico.

«Si te soy sincera, dije ‘menos mal que es esclerosis’”, expresó tras ser preguntada por Pablo Motos. «Yo me había puesto en la peor de las situaciones. Entonces, cuando me dicen que es esclerosis, digo ‘vale, casa, casa’. Yo sé lo que es, se cómo se vive, sé que hay muchísimos avances, sé que a día de hoy se investiga y se invierte muchísimo dinero y estoy en casa. Se lo que hay», añadió, revelando que es una enfermedad que conoce muy bien, debido a que su madre también la padece.

«Cuando me diagnosticaron esclerosis múltiple estuve 15 días sin subir nada a mis redes sociales del shock». María Pombo hablará de sus momentos más difíciles el próximo sábado en @telecincoes. #MiCasaEsLaTuya pic.twitter.com/6dYsgyCx8C — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) March 29, 2022

Pese a ello, María Pombo señaló que: «obviamente es algo que nunca quieres porque es una enfermedad para toda la vida. Como dije en su momento, no te mueres de ella, pero te mueres con ella, no hay una cura”. Aun así, la afronta con optimismo pues para ella “es terreno conocido”.

Durante su entrevista con Bertín Osborne en ‘Mi casa es la tuya’, que se emite este mismo sábado, la influencer también habló sobre la enfermedad. «Cuando me diagnosticaron esclerosis múltiple estuve 15 días sin subir nada a mis redes sociales del shock», dice en uno de los avances de la entrevista.

Además, también hizo hincapié en lo crueles que pueden llegar a ser algunas personas a través de las redes sociales, poniendo un ejemplo de los comentarios tan dañinos que ha llegado a recibir: “Enseño mi casa, con escaleras. Y me llegan mensajes de “¿Por qué tienes una casa con escaleras, si tú en unos años no vas a poder subirlas”? Entonces claro, dices ¿Será verdad?, ¿Será verdad que yo en 20 años no voy a poder subir escaleras?”.

No obstante, María Pombo sigue viviendo su vida con total normalidad, siendo el ejemplo perfecto de lo mucho que han avanzado los tratamientos para la EM: “No quiero que la gente me diga que no puedo hacer algo porque tengo esclerosis. Hago mi vida normal hasta que no pueda hacerla y ojalá siempre”, expresa en otro de los avances de la entrevista que se emitirá este sábado en el prime time de Telecinco.