Camila Cabello, viral en redes sociales por este baile en la playa

Otra vez más, ¡Camila Cabello lo ha vuelto a hacer! La artista ha subido a sus redes un vídeo bailando en la playa con el que le ha dado la bienvenida al verano y nos ha dado otra lección del body positive.

El buen tiempo está aquí y, con ello, los primeros posts con los que nos sorprenden nuestras celebridades favoritas. Si el posado de Kendall Jenner hace unas semanas incendió las redes, el post en la playa de Camila Cabello bailando Dame Tu Cosita y mostrándose tal cual es no se ha quedado atrás.

La artista no ha dejado a nadie indiferente bailando en medio de la playa este trend tan famoso de Tik Tok. Y es que la naturalidad de Camila Cabello al mostrarse tal y como es ha sido siempre su punto fuerte.

VÍDEO | Camila Cabello via TikTok! 💕 pic.twitter.com/xW8Tf9HGi5 — Portal Camila Brasil Mídias (@MidiasPCBR) July 5, 2022

La cantante aparece en este vídeo que subió a Tik Tok recién salida del agua, despeinada y perreando junto a su compañera de baile al son de esta graciosa canción.

La intérprete de Havana no ha tenido reparo alguno en enseñar su estupendo cuerpo, y cientos de seguidores suyos se han quedado impregnados de buenas sensaciones tras ver el baile con el que se ha hecho viral.

Con comentarios como: «El cuerpo de Camila es tan natural, a ella le queda muy lindo yo también lo tengo así y me menosprecio ante el espejo» o «AMO LA ERA DE CAMILA TIKTOKER”, la cubana ha sido testigo de que, con su baile, ha revolucionado las redes.

Camila Cabello siempre ha destacado por su afán de mostrar la cara B del mundo de las celebridades. La parte humana que algunas personas, a veces, olvidan que tienen. La cantante ha compartido un texto en el que explica qué se siente a la hora de estar en la playa y ser fotografiada a traición.

«Cada vez que he ido a la playa en Miami he sido capturada, fotografiada a escondidas en bikini y me he sentido súper vulnerable y sin preparación: he usado trajes de baño que eran demasiado pequeños y pegados al cuerpo», cuenta en un texto que invita a la reflexión.

“Quería hablar de esto, porque vemos fotos de mujeres y las elogiamos por verse bien, por verse en esa forma deseable. Pero, ¿Qué es el bienestar si estás tan obsesionado con cómo se ve tu cuerpo? ¿Quién soy yo tratando de lucir atractiva si no puedo soltarme, relajarme y jugar en un hermoso día de playa?», ha sentenciado la artista dándonos otra lección de vida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de camila (@camila_cabello)

Camila Cabello es, por ende, una de las celebridades que más abogan por el movimiento del body positive, y gracias a figuras como ella podemos ver que todos somos humanos, y que el hecho de tener celulitis, el cabello despeinado tras un largo día de playa, o la tripa hinchada es algo normal.