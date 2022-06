Camila Cabello podría estar de nuevo enamorada tras su ruptura con Shawn Mendes

Camila Cabello podría estar de nuevo enamorada. Los rumores de que la artista estadounidense podría haber comenzado una nueva relación sentimental, tras su ruptura con el artista Shawn Mendes, comenzaron hace unos días después de haber sido vista en actitud cariñosa con un joven en Los Ángeles.

La artista fue vista con Austin Kevitch, director ejecutivo de la aplicación de citas Lox Club, paseando por la ciudad de Los Ángeles abrazados. Rápidamente, al ver que había cámaras, la pareja se separó, no obstante, ya habían sido fotografiados y esas imágenes no tardaron en dar la vuelta al mundo.

Al parecer, Austin y Camila se conocieron gracias al actor Nicholas Galitzine, con quien la artista coprotagonizó la película Cenicienta. Ambos se hicieron muy amigos y parece que entre ellos hay algo más que amistad, pues la química es evidente.

Camila Cabello and Austin Kevitch in Los Angeles pic.twitter.com/5UNv3GSYW3 — TheCamilaDaily Media (@TCDMedias) June 16, 2022

De momento, Camila Cabello ha preferido no pronunciarse al respecto. La artista terminó su relación con Shawn Mendes hace unos meses, después de casi tres años juntos. Ambos se dedicaron canciones donde contaban su versión de la historia e incluso parecía que se iban a dar una segunda oportunidad, no obstante, todo apunta a que la artista con raíces cubanas ha rehecho su vida.

Tras el lanzamiento de su nuevo disco, Familia, Camila Cabello se sinceró sobre su ruptura en varias entrevistas de promoción del álbum, destacando en su entrevista para el podcast The Zane Lowe Interview Series que: «Solo siento amor por Shawn», dejando claro que a pesar de la ruptura, ambos se tenían mucho cariño.

Por otro lado, de la vida sentimental de Shawn Mendes no hay ninguna pista. Tras su ruptura con Camila, el artista canadiense se refugió en la música, en el surf y en su familia y amigos más cercanos. A través de la canción When you’re gone, Shawn se sinceró sobre lo complicada que estaba siendo la ruptura, sin embargo, desde entonces no ha vuelto a hacer hincapié en ello públicamente.