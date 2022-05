Camila Cabello: su enfado con algunos aficionados de la Champions

Camila Cabello protagonizó uno de los momentos más esperados de la final de la Champions League, celebrada el pasado sábado en París. La artista era la encargada de cantar antes del partido. Sin embargo, la pésima organización del evento, hizo que al igual que el comienzo del partido, la actuación se retrasase, y por ello, terminó estallando contra los aficionados.

A través de su cuenta de Twitter, Camila Cabello estalló contra los aficionados de ambos equipos, Liverpool y Real Madrid, y no contra aquellos que quisieron saltarse los controles de seguridad, sino contra los que durante su actuación, comenzaron a corear los himnos de su equipo. Sin embargo, más tarde se arrepintió y eliminó los mensajes.

Durante la actuación de Camila Cabello, los aficionados de los dos equipos comenzaron a entonar los himnos del Liverpool y del Real Madrid. Un detalle que no sentó nada bien a la artista, debido a que llevaba mucho tiempo preparando su actuación, y a que había mucho trabajo detrás.

Camila Cabello calls out soccer fans for interrupting her opening performance at the 2022 UEFA Champions League Final: “Playing back our performance and I can’t believe people were singing their teams anthem so loud during our performance… Very rude but whatever,” pic.twitter.com/bYfQ5eiNXQ — Pop Crave (@PopCrave) May 29, 2022

«No puedo creer que la gente estuviese cantando el himno de sus equipos durante nuestra actuación. Mi equipo y yo hemos trabajado incansablemente durante tanto tiempo para traer las vibraciones correctas y dar un buen espectáculo», escribió visiblemente enfadada Camila Cabello a través de su cuenta de Twitter.

El enfado de la artista estadounidense se prolongó y no tardó en escribir un nuevo mensaje: «Muy grosero, pero no importa. Me alegra que ustedes lo hayan disfrutado». No obstante, unos minutos más tarde la artista decidió eliminar ambos mensajes, de los cuales ya no queda rastro en su cuenta de Twitter.