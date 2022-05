La artista estadounidense Camila Cabello será la encargada de actuar en la final de la Champions, que se celebrará en Paris el próximo 28 de mayo y en la que el Real Madrid y el Liverpool se jugarán el título. Un orgullo para la artista, tal y como ella misma ha reconocido en sus redes sociales.

De esta forma, la artista estadounidense abrirá uno de los eventos deportivos más importantes y esperados del año, en el que dos de los clubs de futbol más importantes del mundo pelearán por el título europeo. En el caso de conseguirlo, para el Real Madrid, sería su 14ª Champions, mientras que para el Liverpool, sería su 7ª.

Cada temporada, hay un artista encargado de actuar en la final de la Champions, emulando al show de la SuperBowl estadounidense, y este año, será el turno de Camila Cabello. La artista estadounidense está arrasando en todo el planeta con su nuevo disco, ‘Familia’, y se espera que ofrezca un gran espectáculo antes del partido.

I’m excited to announce that I’ll be performing at the UEFA @ChampionsLeague Final Opening Ceremony presented by @PepsiGlobal #PepsiShow. I’ve got lots of surprises in store for you 🦋. pic.twitter.com/ixTKh6DdhY

